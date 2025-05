USA nie miało szybszego samolotu. Rewolucyjny SR-72 jako Syn Blackbirda

Lockheed Martin SR-72 to hipersoniczny następca Blackbirda, który zmienia zasady gry

Aż trudno uwierzyć, że ponad dwie dekady od zakończenia służby SR-71 Blackbird, żadna firma nie stworzyła jego następcy. Ten najszybszy wojskowy samolot przestał latać w 1998 roku, choć wydawał się niezastąpiony jako samolot przeznaczony do dalekiego zwiadu strategicznego, który pobił rekordy prędkości w 1974 roku. Blackbird był w stanie rozwinąć prędkość powyżej 4000 km/h i latać na pułapie do nawet 36,5 kilometrów, co w tamtych czasach czyniło z niego szpiega idealnego, którego zestrzelenie było niegdyś niemożliwe, a dziś wymagałoby zaangażowania zaawansowanych systemów. Czasy jednak się zmieniły, prędkości rzędu ponad Mach 5 w wojskowych sprzętach już nas nie dziwią, więc aż tak wielkim zaskoczeniem nie jest nowa informacja na temat SR-72.

Czytaj też: Tej broni jeszcze nigdy nie widziałeś. Rosjanie pokazali swoją nową artylerię

Lockheed Martin SR-72, często nazywany Synem Blackbirda, ma na nowo zdefiniować granice lotnictwa. Bazując na dziedzictwie legendarnego SR-71 Blackbird, SR-72 ma osiągać hipersoniczne prędkości przekraczające Mach 5, a potencjalnie sięgające nawet Mach 6 (czyli około 7400 km/h). Ten bezzałogowy samolot został zaprojektowany do misji wywiadowczych, rozpoznania, nadzoru oraz precyzyjnych uderzeń, oferując możliwość błyskawicznego reagowania na całym świecie. SR-72 ma mieć również zdolność szybkiego wnikania w silnie chronioną przestrzeń powietrzną i przeprowadzania precyzyjnych uderzeń, co może uczynić tradycyjne systemy obrony przeciwlotniczej bezużytecznymi.

Kluczową technologią SR-72 ma być system napędu TBCC (Turbine-Based Combined Cycle). To innowacyjne rozwiązanie łączy tradycyjny silnik turbinowy do niskich prędkości z napędem scramjet do lotu hipersonicznego, a taka właśnie konfiguracja umożliwia przyspieszanie od zera aż do Mach 6 bez potrzeby używania zewnętrznych rakiet pomocniczych. Samo utrzymanie takich prędkości wiąże się z ogromnymi wyzwaniami termicznymi i dlatego SR-72 ma wykorzystywać zaawansowane materiały, takie jak kompozyty węglowo-węglowe oraz kompozyty ceramiczne (CMC), które wytrzymują temperatury powierzchni powyżej 1000°C. Materiały te zapewniają odporność termiczną i wytrzymałość strukturalną, co jest kluczowe w warunkach ekstremalnego lotu.

Czytaj też: Wreszcie pokazali swoją najnowszą broń. Tak Korea Południowa buduje potęgę

Chociaż oficjalnych informacji jest niewiele, to wiele przesłanek wskazuje na zaawansowany etap prac nad SR-72. Projekt prowadzi słynny dział Skunk Works w Lockheed Martin, który to jest odpowiedzialny za najbardziej zaawansowane projekty lotnicze w historii. Współpraca z firmą Aerojet Rocketdyne w zakresie technologii napędowych potwierdza skalę i powagę przedsięwzięcia, a z finansowych sprawozdań wynika, że w USA mają miejsce duże inwestycje w tajne programy lotnicze, które mogą dotyczyć SR-72. Ponadto rozbudowa zakładów i wzrost zatrudnienia w Skunk Works wpisują się w potrzeby tak zaawansowanej konstrukcji.

Czytaj też: Tworzą samolot wojskowy, w który trudno uwierzyć. Myśliwce F-35 będą mogły się schować

Jeśli przewidywania się sprawdzą, prototyp SR-72 może wystartować już pod koniec 2025 roku, a jego wdrożenie operacyjne może nastąpić w latach 30. XXI wieku. W takim przypadku SR-72 stanie się kluczowym elementem przyszłych sił powietrznych USA jako kolejny ogromny skok w rozwoju technologii lotniczych poprzez połączenie niespotykanej prędkości z nowoczesnymi systemami rozpoznania i uderzenia. Oczywiście domniemany rozwój SR-72 nie odbywa się w próżni. Chiny i Rosja również rozwijają swoje programy hipersoniczne. Przykładami są chiński dron WZ-8 oraz rosyjski szybujący pocisk hipersoniczny Awangard.