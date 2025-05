Home Nauka Zaskakujące informacje o Wenus. Nie mieliśmy pojęcia, co dzieje się pod jej powierzchnią

Zaskakujące informacje o Wenus. Nie mieliśmy pojęcia, co dzieje się pod jej powierzchnią

Mimo widocznych gołym okiem różnic między Ziemią i Wenus, nieprzypadkowo nazywa się ją bliźniaczką naszej planety. Nie chodzi jednak o warunki pogodowe, które tam panują – te są raczej bliższe wizji literackiego piekła. Gdy weźmiemy natomiast pod uwagę rozmiary, gęstość, masę czy skład, to okaże się, że faktycznie jest mowa o całkiem podobnych do siebie obiektach. Naukowcy chcieli się przekonać, co ukrywa się pod powierzchnią Wenus, a zgromadzone w tym celu informacje wywołały u nich zaskoczenie.