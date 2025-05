Xbox Game Pass wprowadza bibliotekę retro gier. Poczujesz się naprawdę staro

Flagowym tytułem wydaje się pionierska platformówka Pitfall! wraz z kontynuacją Pitfall II: Lost Caverns. Oba tytuły w latach 80. definiowały gatunek gier zręcznościowych na konsole Atari. Miłośnicy strzelanek też nie będą zawiedzeni – w ofercie znalazła się bowiem kultowa River Raid, jedna z pierwszych gier typu shoot-’em-up. Z kolei dla fanów ćwiczenia refleksu przygotowano Kaboom!, grę polegającą na łapaniu bomb spadających z nieba. Szczególną uwagę zwracają tytuły przygodowe, które w tamtych czasach zrewolucjonizowały sposób opowiadania historii w grach. Zork to gra tekstowa, która pozwoli graczom doświadczyć unikatowej formy rozrywki, gdzie wyobraźnia była dużo ważniejsza niż grafika. Równie cenne są klasyki od Sierra Entertainment – Space Quest II i Police Quest. Rzućcie okiem na poniższą listę, a zapewniam, że retro-serce mocniej zabije i to nie raz:



Activision Prototype #1, Atlantis, Atlantis II, Barnstorming, Baseball, Beamrider, Blackjack, Boxing, Bridge, Canyon Bomber, Checkers, Chopper Command, Cosmic Ark, Crackpots, Decathlon, Demon Attack, Dolphin, Double Dragon, Dragster, Enduro, Fishing Derby, Freeway, Frostbite, Ghostbusters, Golf, Grand Prix, H.E.R.O., Ice Hockey, Kaboom!, Keystone Kapers, Laser Blast, Megamania, Moonsweeper, Oink!, Pitfall!, Pitfall II: Lost Caverns, Plaque Attack, Pressure Cooker, Private Eye, River Raid, River Raid II, Road Runner, Robot Tank, Seaquest, Skiing, Sky Jinks, Space Shuttle, Spider Fighter, Stampede, StarMaster, Tennis, Thwocker, TitleMatch Pro Wrestling, Trick Shot, Venetian Blinds Demo, Video Checkers, Video Chess, Video Pinball, Word Zapper, Zaxxon, MechWarrior 2: 31st Century Combat (wersja z PlayStation 1).

Microsoft informuje, że do pełnego komfortu gry w tytuły przygodowe niezbędna będzie klawiatura, szczególnie na konsolach Xbox. Alternatywą jest gra na pececie, gdzie wprowadzanie poleceń tekstowych jest naturalniejsze. Podobnie jak w przypadku Nintendo Switch Online, Xbox Game Pass Retro Classics oferuje funkcję, która pozwala zapisać postęp w dowolnym momencie gry. To znaczące ułatwienie, szczególnie wobec notorycznie wysokiego poziomu trudności wielu klasycznych gier, które pierwotnie projektowano bez możliwości częstego zapisywania. Chociaż kolekcja nie oferuje rozgrywki online, zachowano możliwość lokalnego multiplayera w grach, które pierwotnie go obsługiwały. Retro Classics jest dostępne dla wszystkich posiadaczy Game Pass, niezależnie od wybranego poziomu subskrypcji. Gry można uruchomić na konsolach Xbox, komputerach PC oraz wspieranych urządzeniach do cloud gamingu. Microsoft zapowiada systematyczne rozszerzanie kolekcji, z planami osiągnięcia 100 tytułów w przyszłości.