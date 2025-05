Fizycy potwierdzili szaloną koncepcję. To zjawisko wykracza poza możliwości naszej wyobraźni

Ówczesne przewidywania miały jednak teoretyczny charakter, a dzięki nowym eksperymentom ustalenia ich autorów można uznać za praktyczne potwierdzenie rewelacji sprzed ponad sześćdziesięciu lat. Jak wynika z opisu efektu Penrose’a-Terrella, kiedy ciało porusza się z prędkością bliską prędkości światła, obserwująca je osoba (na przykład widz śledzący przelot statku kosmicznego) uzna taki obiekt za krótszy, niż faktycznie jest. Ale to nie koniec interesujących doniesień.

Głównym autorem badań w tym zakresie był Peter Schattschneider z Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu Jak wyjaśnia, w przytoczonych okolicznościach taki statek wydaje się 2,3 razy krótszy od jego rzeczywistych rozmiarów. Oczywiście z punktu widzenia załogi statku długość pozostanie niezmieniona, tj. będzie taka, jaką jest naprawdę. Zniekształcenie będzie dotyczyły wyłącznie obserwatorów znajdujących się obok.

Artykuł, w którym członkowie zespołu badawczego wyjaśniają, jak podeszli do tej kwestii, trafił na łamy Communications Physics. Ci podkreślają, że w wersji opisanej przez Terrella i Penrose’a takie zjawisko miałoby mieć dodatkowy aspekt: obiekty inne niż kula powinny wydawać się obrócone.

Zjawisko, którym zajmowali się naukowcy z Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu było badane przez fizyków już ponad sto lat temu. Istotny wkład w zgłębianie jego tajemnic mieli w 1959 roku Roger Penrose i James Terrell

Jak to możliwe? Zniekształcenie sprawia, że światło, które zdaniem obserwatora pochodzi z czołowej części kuli, opuszcza ją później niż to, które wydaje się pochodzić z tylnej części. W rzeczywistości jednak światło z tego miejsca dociera do obserwatora zza kuli, ponieważ ta cały czas się porusza. Idąc dalej, długość obrazu kuli w kierunku ruchu będzie większa, niż można się spodziewać.

W ramach zorganizowanych w ostatnim czasie badań fizycy z Austrii postanowili ocenić, jak takie zjawisko przebiega w odniesieniu do bardzo krótkich impulsów laserowych i kamery szybkoobrotowej. Naukowcy wykorzystali sześcienną kostkę oraz kulę, a efekt Terrella-Penrose’a sprawił, że sześcian wydawał się obrócony. Ostatecznie członkom zespołu badawczego udało się zaprojektować konfigurację, w której symulowano sześcian poruszający się z prędkością 80 procent prędkości światła, a kula – z prędkością 99,9 procent prędkości światła. O ile ten pierwszy wydawał się skręcony, tak kula pozostawała kulą, choć jej biegun północny znajdował się w innym od oczekiwanego miejsca.