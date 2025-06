CarPlay otwiera się na wideo. Apple w końcu wdroży wyczekiwaną funkcję

Oglądanie filmów w samochodzie wreszcie z błogosławieństwem Apple’a. Kolejna nowość zmierza do CarPlay

Niektóre pojazdy z systemem Android Auto oraz samochody Tesla już od dawna oferują możliwość strumieniowania filmów i grania w gry, ale pod warunkiem, że pojazd jest zaparkowany. Teraz, Apple prawdopodobnie pójdzie w ich ślady wraz z nadchodzącą premierą iOS 26. Warto jednak podkreślić, bo może być to nie takie oczywiste dla wszystkich, że odtwarzanie wideo będzie dozwolone wyłącznie wtedy, gdy samochód jest unieruchomiony, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa. Podłączony iPhone będzie w stanie wykryć ruch pojazdu i automatycznie zakończyć odtwarzanie, jak to ma miejsce na Android Auto.

Użytkownicy iPhone’ów będą mogli bezprzewodowo udostępniać wideo na ekran CarPlay za pomocą technologii AirPlay. Gigant z Cupertino potwierdził to na swojej stronie dla deweloperów CarPlay:

Wideo AirPlay w samochodzie umożliwia ludziom oglądanie ulubionych filmów z iPhone’a bezpośrednio na wyświetlaczu CarPlay, gdy nie prowadzą. Zintegruj wsparcie dla CarPlay z wideo AirPlay, aby włączyć tę funkcję w swoim samochodzie.

Funkcjonalność AirPlay ma być dostępna zarówno dla standardowego CarPlay, jak i dla bardziej zaawansowanego CarPlay Ultra. Nie jest jednak jasne, czy będzie ona aktywowana w już istniejących pojazdach, czy też zostanie ograniczona wyłącznie do nowych modeli jako dodatkowy bonus.

Choć jest to stosunkowo proste i intuicyjne ulepszenie, jego pełne wdrożenie może zająć trochę czasu, bo nie zależy jedynie od Apple’a. To deweloperzy aplikacji będą musieli dodać wsparcie dla CarPlay z wideo AirPlay. Dodatkowo producenci samochodów mogą wprowadzać tę funkcję z opóźnieniem, a to przez wzgląd na wspomniane wcześniej kwestie bezpieczeństwa – będą chcieli się upewnić, że funkcjonalność będzie działać tylko podczas postoju, by nie stwarzać zagrożenia.

Mimo wszystko możliwość oglądania wideo na CarPlya z pewnością spodoba się użytkownikom. To sposób na zabicie czasu podczas długiego oczekiwania na parkingu czy po prostu odpoczynku w czasie długiej trasy. Przyda się to również dla właścicieli pojazdów elektrycznych, którzy będą mieli rozrywkę podczas postoju na stacji ładowania. Na razie Apple nie ujawnił jeszcze żadnych dodatkowych szczegółów na ten temat, zwłaszcza w kwestii dostępności, bo ta może różnić się w zależności od kraju i lokalnych przepisów.