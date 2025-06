ChatGPT Projects z gigantyczną aktualizacją. Sprawdź nowości

Co nowego w ChatGPT Projects?

Projekty to inteligentna funkcja w ChatGPT, która pozwala grupować podobne czaty, będące częścią tego samego przedsięwzięcia. To jak umieszczanie powiązanych plików w jednym folderze na komputerze – najtrafniejsza analogia. Dzięki tej funkcji możesz organizować swoje konwersacje z AI w spersonalizowane “foldery”. Co więcej, Projekty pozwalają również rozmawiać z AI o wszystkich czatach zawartych w danym folderze. OpenAI znacząco usprawnia tę funkcję, dodając szereg przydatnych narzędzi, dzięki którym działanie na wielu czatach będzie jeszcze łatwiejsze.

Czytaj też: Beta One UI 8 wkracza do Polski. Jak ją zainstalować?

Przyjrzyjmy się im bliżej:

Deep Research — funkcja Deep Research jest teraz dostępna w Projektach. Oznacza to, że AI będzie brać pod uwagę wszystkie czaty znajdujące się w danym Projekcie podczas formułowania odpowiedzi. Co więcej, do Projektów można dodawać pliki, które również zostaną uwzględnione w analizie Deep Research, udostępniając nam jeszcze lepsze raporty. Lepsza pamięć — ChatGPT już wcześniej umożliwiał zapisywanie “wspomnień” i odwoływanie się do starych czatów. Ulepszona pamięć będzie teraz koncentrować się konkretnie na poprzednich czatach w ramach danego Projektu, gdy korzystamy z chatbota w jego kontekście. Tryb Głosowy (Voice Mode) – zaawansowany Tryb Głosowy ChatGPT jest teraz dostępny w Projektach. Możemy rozmawiać z AI o swoich plikach i poprzednich czatach za pomocą głosu. To ogromne usprawnienie, umożliwiające dyskusje z ChatGPT o dowolnym Projekcie, nawet gdy jesteśmy w trasie lub po prostu nie możemy pisać. Jeśli mamy pomysły dotyczące konkretnych Projektów, możemy rozpocząć rozmowy głosowe podczas wykonywania codziennych czynności czy jazdy samochodem. Ulepszone Doświadczenie Mobilne — praca z Projektami w ChatGPT poza domem byłaby niepełna bez aktualizacji aplikacji mobilnej. OpenAI usprawniło również doświadczenie mobilne, umożliwiając łatwe przesyłanie plików i zmienianie modelu ChatGPT w razie potrzeby. Udostępnianie indywidualnych czatów – OpenAI nadal pozwala nam udostępniać pojedyncze czaty z Projektów. Możemy tworzyć unikalne adresy URL dla konwersacji, którymi chcemy się podzielić z innymi. Łatwiejsze zarządzanie projektami – po aktualizacji zarządzanie Projektami powinno być znacznie prostsze. Nowy Projekt można utworzyć z dowolnego czatu, dotykając menu z trzema kropkami. Możliwe jest również przeciąganie i upuszczanie czatów do istniejącego Projektu, co ułatwia pracę.

Czytaj też: Polska inwestuje 5 miliardów w sztuczną inteligencję. Takiej inwestycji w AI jeszcze u nas nie było

Nowe funkcje ChatGPT Projects są już dostępne dla użytkowników posiadających subskrypcje Plus, Pro i Team. Użytkownicy Edu i Enterprise zachowają obecną funkcjonalność. Jeśli natomiast interesuje was kwestia prywatności, to OpenAI zapewniło, że domyślnie nie będzie wykorzystywać informacji z Projektów do ulepszania ChatGPT dla użytkowników Team, Enterprise i Edu. Użytkownicy wersji bezpłatnej, Plus i Pro będą musieli ręcznie wyłączyć ustawienie “Ulepsz model dla wszystkich”, aby ich dane nie były wykorzystywane do trenowania AI. Do każdego Projektu można przesłać do 20 dokumentów.