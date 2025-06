Beta One UI 8 wkracza do Polski. Jak ją zainstalować?

Samsung z pewnością ma jeszcze trochę czasu na rozwijanie własnej nakładki. One UI 8 może oficjalną premierę zaliczyć później, co zresztą jest wskazane ze względu na ostatnie problemy natury technicznej, które miał chociażby Apple. Do tego urządzenia, które mogłyby wypromować nową nakładkę, czyli Samsung Galaxy Z Fold 7 i Samsung Galaxy Z Flip 7, najpewniej zadebiutują później niż oczekiwano. Będzie na co czekać, chociażby ze względu na ulepszenia oraz pojawiający się w zapowiedziach wariant Z Fold 7 Ultra z wyśrubowaną specyfikacją.

Jeśli jednak chcecie poczuć przedsmak tych wrażeń, warto spojrzeć na to, co oferuje nakładka One UI 8. O nowościach w nakładce Samsunga obficie pisała już Joanna, ale i tak warto przypomnieć sobie kilka najciekawszych z nich:

Jak widzicie, jest tego sporo, a to jeszcze nie wszystko. Pełną listę kluczowych nowości One UI 8 znajdziecie pod tym linkiem. Od czasu publikacji tego materiału pojawiło się jednak kilka nowości.

Co nowego w One UI 8 beta 2?

Samsungowi udało się naprawić kilka błędów, choć w przeciwieństwie do Apple i bety iOS 26 nie musi on pracować nad fundamentalnymi zmianami w designie czy konkretnych funkcjach. Mówi się co prawda o zmianie frontu i rezygnacji z asystenta Gemini na rzecz rozwiązań Perplexity, ale tego jeszcze nie odczujecie w nakładce. Aktualizacja One UI 8 Beta 2 (ZYF3) waży zresztą zaledwie 1 MB, więc skupiono się wyłącznie na poprawie tego, co wyjątkowo przeszkadzało w użytkowaniu.

Takie zmiany to wyrównywanie tekstu w aplikacji Now Brief, poprawa połączenia Bluetooth w samochodzie czy naprawa tapet pogodowych z Galaxy AI. Poprawiono też działanie gestów i rozwikłano problem ze znikającą ikoną poleceń po wyjęciu pióra S Pen. Na te poprawki użytkownicy czekali 15 dni.

One UI 8 skorzysta też z tego, co będzie na nas czekało w Androidzie 16. Now Bar, wcześniej prezentowany wyłącznie na telefonach Samsunga, przejdzie ewolucję i pojawi się w podobnej formie w innych smartfonach opartych o nową wersję Androida. Dzięki temu zyska też więcej funkcji, bo do współpracy zaproszeni zostaną zewnętrzni deweloperzy rozwijający go w oparciu o jedno API. Zmian w obrębie całego Androida doczeka się też Quick Share – połączenia między urządzeniami nawiążemy łatwiej dzięki kodom QR.

One UI 8 dostępne także w Polsce. Kto może skorzystać z bety?

Do krajów, które dotychczas mogły korzystać z testowej wersji oprogramowania One UI 8, czyli: Korei Południowej, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, dołączyły kolejne dwa regiony. Użytkownicy z Indii oraz Polski mogą teraz pobrać One UI 8 Beta. Warunki niezbędne do rozpoczęcia są dwa: po pierwsze, musicie być posiadaczami flagowców Samsunga: Samsunga Galaxy S25, S25+ oraz S25 Ultra. Z jakiegoś powodu pominięto Samsunga Galaxy S25 Slim.

Flagowy smartfon Samsunga to warunek do skorzystania z One UI 8

Drugi warunek to posiadanie aplikacji Samsung Members, gdzie zadeklarujemy nasz udział w programie beta. Akceptacja zwykle trwa chwilę, więc cierpliwość będzie wskazana. Podobnie cierpliwością muszą wykazać się użytkownicy starszych modeli, choć dla Samsunga Galaxy S24 i S23 jest nadzieja na szybką aktualizację. A czekać jest na co, bo w programie przewiduje się chociażby poprawę Now Bar – funkcji, która w wielu recenzjach nie wywołała aż tak dużego entuzjazmu, jak pierwotnie się tego spodziewaliśmy.