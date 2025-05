One UI 8 odsłania kolejne atuty — inteligentne zarządzanie plikami, alarmami i ulepszone gesty

Chociaż One UI 8 nie zapowiada się na tak rewolucyjną aktualizację jak One UI 7, to trudno będzie narzekać na brak nowości. Samsung intensywnie pracuje nad kolejnymi funkcjami, których celem będzie poprawa komfortu użytkowania w różnych aspektach działania systemu. Teraz dowiedzieliśmy się o trzech ulepszeniach, o których warto wspomnieć.

Moje Pliki w One UI 8 – koniec z bałaganem w pobranych plikach

Aplikacja Moje Pliki (My Files), czyli wbudowany menedżer plików Samsunga, otrzyma bardzo przydatną, choć z pozoru drobną, funkcję. Jeśli często pobierasz różne pliki na smartfona czy tableta, to zapewne wiesz, jak uciążliwe potrafi być zarządzanie nimi, a zwłaszcza znalezienie konkretnego dokumentu, zdjęcia czy wideo. Często pamiętamy jedynie, z której aplikacji dany plik pochodzi, ale bez nazwy taka wiedza raczej niewiele w tym pomaga. Cóż, w One UI 8 się to zmieni.

Czytaj też: Beta One UI 8 już dostępna dla pierwszych modeli. Stabilna wersja pojawi się latem

Aplikacja Moje Pliki będzie teraz wyświetlać nazwy aplikacji w rzędzie na górze ekranu. Dotknięcie nazwy konkretnej aplikacji spowoduje, że menedżer plików pokaże tylko te pliki, które zostały pobrane za jej pośrednictwem. Na przykład, możemy dotknąć “Gmail”, aby znaleźć wszystkie załączniki pobrane z tej aplikacji pocztowej. To niezwykle pomocne, gdy nie pamiętamy nazwy pliku ani daty pobrania, a jedynie aplikację, z której pochodził.

Alarmy pod pełną kontrolą

Podobno istnieją ludzie, którzy mają ustawiony tylko jeden, pojedynczy alarm na telefonie i budzą się na niego od razu. Podobno. W rzeczywistości zapewne każdy z nas ma ustawiony nie jeden, a wiele alarmów i to nie tylko na poranna pobudkę, ale też, by przypominać o innych rzeczach – wzięcie leków, wysłanie pilnych wiadomości itp. W takim przypadku grupowanie alarmów w One UI 7 okazało się naprawdę dużym ułatwieniem. One UI 8 idzie o krok dalej, oferując dalsze usprawnienia w zarządzaniu grupami alarmów:

Łatwe dodawanie istniejących alarmów do grup — w One UI 7 przycisk “+” w grupie alarmów tworzył nowy alarm. W One UI 8, po naciśnięciu przycisku “+”, będziemy mugoli wybrać, czy chcemy utworzyć nowy alarm, czy przenieść już istniejący alarm do danej grupy. To rozwiązuje drobną, ale irytującą niedogodność.

— w One UI 7 przycisk “+” w grupie alarmów tworzył nowy alarm. W One UI 8, po naciśnięciu przycisku “+”, będziemy mugoli wybrać, czy chcemy utworzyć nowy alarm, czy przenieść już istniejący alarm do danej grupy. To rozwiązuje drobną, ale irytującą niedogodność. Widgety grup alarmowych na ekranie głównym – po zainstalowaniu najnowszej wersji nakładki będziemy mogli dodać całą grupę alarmów jako widget na ekranie głównym. Pozwoli to na włączanie i wyłączanie wszystkich alarmów w grupie za pomocą jednego dotknięcia, bez konieczności wchodzenia do aplikacji Zegar. To ogromne ułatwienie dla codziennego zarządzania.

Czytaj też: One UI 8 zmieni Twój smartfon w osobistego trenera biegania

Predykcyjny gest wstecz nareszcie w aplikacjach Samsunga

Ostatnią z nowo odkrytych zmian jest rozszerzenie funkcji predykcyjnego gestu wstecz (predictive back gesture), która pozwala użytkownikom podglądać ekran, do którego wrócą po wykonaniu gestu “wstecz”. Ta nowość została wprowadzona w Androidzie 15, ale w One UI 7 działa głównie z aplikacjami Google’a, co stanowi jej największe ograniczenie. Na szczęście w beta One UI 8 odkryto, że predykcyjny gest wstecz działa już w wielu własnych aplikacjach Samsunga, takich jak:

Zegar

Kalkulator

Pogoda

Ustawienia

Rejestrator głosu

Kontakty

Warto jednak zauważyć, że gest ten wciąż nie funkcjonuje w niektórych aplikacjach Samsunga, takich jak Kalendarz i Przypomnienia, ale można spodziewać się, że zostanie to poprawione w kolejnych aktualizacjach testowej wersji oprogramowania. Dodatkowo, przełącznik do animacji predykcyjnego gestu wstecz jest teraz w pełni widoczny i dostępny w menu Opcji programistycznych. W One UI 7 to ustawienie było niemal ukryte. Przypomnę jeszcze, że by skorzystać z rozszerzonego predykcyjnego gestu wstecz w One UI 8 (lub w starszej wersji w One UI 7), należy wyłączyć moduł One Hand Operation+ Good Lock. Funkcja ta wymaga również włączonej nawigacji gestami.

Czytaj też: OnePlus z nowymi narzędziami AI: “Plus Key” i inteligentne funkcje, których mogą pozazdrościć inni

Jak widać z każdym kolejnym tygodniem przybywa informacji o nowościach w One UI 8, a pamiętajmy, że swoje dołoży też Android 16, w tym roku wyjątkowo obfitujący w ulepszenia. Dobrze też wiedzieć, że Samsung nie skupia się tylko na sztucznej inteligencji, ale też na detalach i udogodnieniach, które realnie poprawiają codzienne doświadczenie użytkowników.