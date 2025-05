Beta One UI 8 już dostępna dla pierwszych modeli. Stabilna wersja pojawi się latem

Samsung startuje z programem beta One UI 8

Samsung ostatnio trochę zamieszał ze swoim oprogramowaniem. Dopiero w kwietniu dostaliśmy stabilną aktualizację One UI 7 z Androidem 15. Tymczasem niecałe dwa miesiące później gigant ogłasza otwarcie testów beta dla nakładki One UI 8, opartej na Androidzie 16. Co bardziej istotne, dzięki ścisłej współpracy z Google, One UI 8 będzie jedną z pierwszych platform, która zaadoptuje Androida 16. Choć nowe składaki – Galaxy Z Fold7, Z Flip7 i Z Flip7 FE – pojawią się na rynku “tego lata” (spodziewane w lipcu, choć dokładna data nie jest jeszcze znana). Natomiast już teraz użytkownicy serii Galaxy S25 mogą dołączyć do otwartej bety.

One UI 8 bazuje na funkcjach AI wprowadzonych wraz z serią Galaxy S25, rozwijając je i dostosowując do potrzeb użytkowników. Funkcje Galaxy AI to połączenie przetwarzania danych na urządzeniu i w chmurze, ale One UI 8 zaoferuje możliwość ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do urządzenia, co z pewnością ucieszy osoby dbające o prywatność, bo ich dane nie będą opuszczać ich smartfona czy tabletu.

Sztuczna inteligencja stanie się multimodalna, a to z kolei oznacza, że będzie potrafiła rozumieć nie tylko tekst, ale także kontekst wizualny – czyli to, co aktualnie oglądamy lub przeglądamy na ekranie. Dzięki temu, odpowiedzi i sugestie AI będą jeszcze bardziej spersonalizowane i trafne. Funkcje takie jak Now Bar i Now Brief staną się jeszcze bardziej dopasowane do naszych potrzeb i nawyków.

One UI 8 to jednak nie tylko sztuczna inteligencja. Wprowadza także szereg praktycznych ulepszeń, które ułatwią codzienne korzystanie z urządzeń producenta:

Auracast — smartfon Galaxy zmieni się w nadajnik Auracast – obsłuży technologię audio Bluetooth, która działa z kompatybilnymi słuchawkami bez potrzeby parowania. To oznacza, że my i kilku naszych znajomych będziemy mogli słuchać tego samego strumienia audio bez żadnych problemów.

— smartfon Galaxy zmieni się w nadajnik Auracast – obsłuży technologię audio Bluetooth, która działa z kompatybilnymi słuchawkami bez potrzeby parowania. To oznacza, że my i kilku naszych znajomych będziemy mogli słuchać tego samego strumienia audio bez żadnych problemów. Ulepszony Quick Share — aplikacja do szybkiego udostępniania plików zostanie jeszcze bardziej usprawniona. Wystarczy dotknąć ikonę Quick Share w panelu szybkich ustawień, aby błyskawicznie wysyłać i odbierać pliki od osób w pobliżu.

— aplikacja do szybkiego udostępniania plików zostanie jeszcze bardziej usprawniona. Wystarczy dotknąć ikonę Quick Share w panelu szybkich ustawień, aby błyskawicznie wysyłać i odbierać pliki od osób w pobliżu. Reminder idealny w podróży — aplikacja Przypomnienie została zaprojektowana z myślą o podróżach. Pozwoli na łatwe zarządzanie listami zadań i harmonogramami, a także będzie wspierać wprowadzanie głosowe, co ułatwi dodawanie nowych pozycji w biegu. Listy te będzie można również udostępniać towarzyszom podróży.

— aplikacja Przypomnienie została zaprojektowana z myślą o podróżach. Pozwoli na łatwe zarządzanie listami zadań i harmonogramami, a także będzie wspierać wprowadzanie głosowe, co ułatwi dodawanie nowych pozycji w biegu. Listy te będzie można również udostępniać towarzyszom podróży. Prostszy serwis — Samsung od dawna pracuje nad tym, aby proces naprawy i serwisowania urządzeń Galaxy był mniej stresujący. W One UI 8 będziemy mogli wejść do centrum serwisowego i zalogować się za pomocą kodu QR lub NFC, omijając uciążliwe wypełnianie formularzy rejestracyjnych. Wszystkie istotne dane będą przechowywane w naszym koncie Samsunga.

Chociaż One UI 8 nie jest tak imponującą aktualizacją jak One UI 7, to zapowiada się na kompleksowe wydanie, które nie tylko rozwija możliwości AI, ale także wprowadza szereg praktycznych udogodnień, zwiększających komfort codziennego użytkowania smartfonów Galaxy. By dołączyć do testów, należy zarejestrować się w programie beta za pośrednictwem aplikacji Samsung Members. Jak wspomniałam, na razie są one dostępne jedynie dla Galaxy S25, ale można się spodziewać, że w najbliższym czasie gigant rozszerzy program przynajmniej na zeszłoroczne składaki.