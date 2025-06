Kiedy beta One UI 8 trafi na Galaxy S24 i S23? Jest nadzieja na szybką aktualizację

Nowy raport dostarcza informacji o harmonogramie wydań One UI 8 w wersji beta dla popularnych serii Galaxy S24 i Galaxy S23

Samsung ma za sobą dość burzliwy okres, jeśli chodzi o terminowe udostępnianie One UI 7 opartego na Androidzie 15. Jednak wszystko wskazuje na to, że firma zamierza zmienić tę strategię w przypadku One UI 8 z Androidem 16. Samsung już w zeszłym tygodniu udostępnił pierwszą wersję beta One UI 8 dla najnowszej serii Galaxy S25. Co natomiast z właścicielami nieco starszych flagowców? Mowa tu o popularnych seriach Galaxy S24 i Galaxy S23. Nowe plotki dostarczają potencjalnie obiecujących informacji na ten temat.

Według doniesień, zeszłoroczne flagowce Samsunga mają otrzymać pierwszą betę One UI 8 pod koniec czerwca lub na początku lipca. Użytkownicy rodziny Galaxy S23 będą musieli poczekać nieco dłużej – beta ma trafić na ich smartfony na początku lub w połowie lipca. Tu warto przypomnieć, że Samsung ma zamiar wypuścić stabilną wersję oprogramowania razem z Galaxy Z Fold 7 i Galaxy Z Flip 7. Jest więc szansa, że w międzyczasie dostaniemy również betę dla starszych składaków, jednak na razie na ten temat nie ma żadnych wzmianek.

Choć One UI 8 nie jest rewolucją, to wprowadza szereg istotnych usprawnień, które z pewnością ucieszą użytkowników. Wśród nich pojawi się:

Ulepszone sterowanie AI i przetwarzanie lokalne — Samsung skupia się na optymalizacji sztucznej inteligencji, dodając możliwości multimodalne i oferując użytkownikom większą kontrolę nad tym, jak ich dane są przetwarzane przez AI (opcja ograniczenia do przetwarzania na urządzeniu).

— Samsung skupia się na optymalizacji sztucznej inteligencji, dodając możliwości multimodalne i oferując użytkownikom większą kontrolę nad tym, jak ich dane są przetwarzane przez AI (opcja ograniczenia do przetwarzania na urządzeniu). Dopasowanie interfejsu do urządzenia – nowy interfejs ma być bardziej elastyczny i lepiej dostosowywać się do konkretnego typu urządzenia Galaxy – czy to składanego smartfona, tabletu, czy standardowego telefonu.

– nowy interfejs ma być bardziej elastyczny i lepiej dostosowywać się do konkretnego typu urządzenia Galaxy – czy to składanego smartfona, tabletu, czy standardowego telefonu. Now Bar otwarty dla deweloperów — funkcja Now Bar, wyświetlająca kontekstowe informacje na ekranie blokady, będzie teraz dostępna dla twórców zewnętrznych aplikacji poprzez publiczne API, co może znacznie zwiększyć jej użyteczność i dać użytkownikom możliwość podglądania szczegółów również z innych aplikacji.

— funkcja Now Bar, wyświetlająca kontekstowe informacje na ekranie blokady, będzie teraz dostępna dla twórców zewnętrznych aplikacji poprzez publiczne API, co może znacznie zwiększyć jej użyteczność i dać użytkownikom możliwość podglądania szczegółów również z innych aplikacji. Inteligentniejsze Przypomnienia i Automatyzacje (Procedury) -aplikacja Przypomnienia zyska ulepszony interfejs, możliwość dodawania notatek głosem, udostępniania list zadań oraz integrację z Kalendarzem i Samsung Notes w ramach Procedur, co pozwoli na bardziej złożone automatyzacje.

-aplikacja Przypomnienia zyska ulepszony interfejs, możliwość dodawania notatek głosem, udostępniania list zadań oraz integrację z Kalendarzem i Samsung Notes w ramach Procedur, co pozwoli na bardziej złożone automatyzacje. Usprawnienia Quick Share, widżety alarmów i Bluetooth Audio — Quick Share otrzyma nowy przycisk skrótu do akceptowania plików, grupowane alarmy będą miały interaktywne widżety, a Samsung wprowadzi wsparcie dla Auracast (Bluetooth LE Audio) do łatwiejszego udostępniania dźwięku.

— Quick Share otrzyma nowy przycisk skrótu do akceptowania plików, grupowane alarmy będą miały interaktywne widżety, a Samsung wprowadzi wsparcie dla Auracast (Bluetooth LE Audio) do łatwiejszego udostępniania dźwięku. Wzmocnione bezpieczeństwo (Knox Vault) i rozszerzenie DeX — dalsze udoskonalenia w zakresie ochrony danych wrażliwych oraz ewolucja trybu DeX w bardziej spójne środowisko desktopowe.

Te zmiany mają na celu uczynienie One UI 8 jeszcze bardziej intuicyjnym, wydajnym i bezpiecznym systemem. Użytkownicy Galaxy S24 i S23 mogą więc z optymizmem patrzeć w przyszłość na nadchodzącą aktualizację, chociaż nie wiemy jeszcze, czy wszystkie nowości do nich trafią, bo niektóre Samsung może zarezerwować dla najnowszych modeli. Tak czy inaczej, zmian i tak będzie sporo.