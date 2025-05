Oto kluczowe nowości, które wprowadza One UI 8

One UI 8 to ewolucja, a nie rewolucja, ale i tak nie zabraknie licznych usprawnień

Oczywiście to nie tak, że Samsung nie wprowadził kilku wartych uwagi nowości, bo takowych będzie całkiem sporo. Po prostu nie będzie to rewolucja jak poprzednio, a łagodna ewolucja, mająca ulepszyć działanie urządzeń i wpłynąć na komfort użytkowania smartfonów i tabletów Galaxy. Zanim przejdę do tych najbardziej istotnych, wspomnę tylko, że One UI 8 ma zadebiutować w stabilnej wersji latem, razem z Galaxy Z Fold 7 i Galaxy Z Flip 7.

Ulepszone sterowanie AI i przetwarzanie lokalne

Samsung duży nacisk kładzie na sztuczną inteligencję i jej rozwój, więc nowości w tym zakresie pojawiły się też w tej generacji nakładki. Gigant przede wszystkim wprowadził możliwości multimodalne AI, twierdząc, że sztuczna inteligencja jest teraz w stanie lepiej rozumieć kontekst ekranowy. Celem, według firmy, jest uczynienie komunikacji bardziej naturalną i efektywną. Co ważne, Samsung daje użytkownikom większą kontrolę nad działaniem tej AI. Pojawiło się dedykowane ustawienie, które pozwala ograniczyć funkcje AI do przetwarzania danych wyłącznie na urządzeniu. Jeśli więc obawiasz się o to, gdzie trafiają nasze informacje, ta opcja może zapewnić spokój ducha wszystkim tym, którym zależy na zachowaniu prywatności.

Czytaj też: Beta One UI 8 już dostępna dla pierwszych modeli. Stabilna wersja pojawi się latem

Dopasowanie interfejsu do konkretnego urządzenia Galaxy

Z każdą kolejną generacją południowokoreański gigant sprawia, że jego oprogramowanie staje się bardziej adaptacyjne do różnorodnego sprzętu, a One UI 8 kontynuuje ten trend. Interfejs użytkownika teraz precyzyjniej dostosowuje się do typu używanego urządzenia, niezależnie od tego, czy jest to składany smartfon, jak Galaxy Z Fold 6, tablet, jak Galaxy Tab S10, czy standardowy telefon. To gwarantuje optymalne doświadczenie na każdym sprzęcie.

Now Bar otwarty dla deweloperów i inteligentniejsze Przypomnienia

Now Bar było jedną z największych nowości w One UI 7. Funkcja ma za zadanie wyświetlać kontekstowo istotne informacje na ekranie blokady i zawsze włączonym wyświetlaczu (Always-On Display). Jednak jego użycie było dotychczas ograniczone do wewnętrznych zastosowań Samsunga. W One UI 8 Now Bar będzie otwarty dla deweloperów poprzez publiczne API. Oznacza to, że twórcy zewnętrznych aplikacji mogą zintegrować swoje apki z tą funkcją, co może uczynić ją znacznie bardziej użyteczną, jeśli deweloperzy zdecydują się na jej adopcję.

Czytaj też: Te urządzenia firmy Motorola nie otrzymają aktualizacji do Androida 16

Ulepszone Przypomnienia i Automatyzacje (Procedury)

Aplikacja Przypomnienia, ceniona za swoją prostotę, doczekała się usprawnień w One UI 8. W nowej wersji aplikacji, wszystkie kategorie są widoczne na głównym ekranie w zaokrąglonych polach, a każde pudełko posiada własne ikony, nazwę i liczbę przypomnień. Możemy także ukryć niestandardowe kategorie jednym dotknięciem i udostępniać listy zadań znajomym lub rodzinie. Co ciekawe, możemy też dodawać nowe przypomnienia za pomocą sterowania głosowego.

Z tą nowością powiązana jest również aktualizacja Procedur, bo Samsung zintegrował je z Kalendarzem i Samsung Notes, dzięki czemu automatyzacje mogą być uruchamiane na podstawie wydarzeń lub aktywności związanych z robieniem notatek. Dostępne jest również wsparcie dla nowych procedur opartych na alarmach.

Usprawnienia Quick Share, widgety alarmów i Bluetooth Audio

W One UI 8 nie mogło zabraknąć też mniejszych nowości:

Quick Share staje się bardziej płynny dzięki nowemu przyciskowi skrótu, który pozwala akceptować przychodzące pliki bez uruchamiania aplikacji.

staje się bardziej płynny dzięki nowemu przyciskowi skrótu, który pozwala akceptować przychodzące pliki bez uruchamiania aplikacji. Zarządzanie alarmami również zyskuje kilka drobnych udogodnień. Grupowane alarmy otrzymały interaktywne widżety, umożliwiające szybsze włączanie/wyłączanie i edycję bezpośrednio z ekranu głównego.

również zyskuje kilka drobnych udogodnień. Grupowane alarmy otrzymały interaktywne widżety, umożliwiające szybsze włączanie/wyłączanie i edycję bezpośrednio z ekranu głównego. Auracast – funkcja Bluetooth LE Audio, która upraszcza udostępnianie dźwięku. Wiele słuchawek Galaxy Buds (i kompatybilnych urządzeń) może teraz dołączyć do jednego strumienia audio poprzez zeskanowanie kodu QR. To znacznie bardziej elegancka alternatywa dla ręcznego parowania wszystkich urządzeń.

Czytaj też: Android 16 nadchodzi, ale nie do wszystkich. Te smartfony Xiaomi go nie dostaną

Wzmocnione bezpieczeństwo i rozszerzenie DeX

Południowokoreański gigant jak zwykle nie zapomniał o wzmocnieniu prywatności i bezpieczeństwa poprzez zmiany w Knox Vault. Nowa nakładka lepiej wykorzystuje dedykowany procesor bezpieczeństwa do izolowania wrażliwych danych, takich jak hasła i dane biometryczne. Są to stopniowe ulepszenia bezpieczeństwa, których większość użytkowników nie zauważy, ale które mimo to stanowią część długoterminowej strategii Samsunga skierowanej do klientów biznesowych i dbających o prywatność. Ponadto doczekaliśmy się aktualizacji Dex, interfejsu Samsunga przypominającego środowisko desktopowe. Z Androidem 16 jako fundamentem, DeX ewoluuje w bardziej spójny tryb pulpitu, oferując jeszcze lepsze wrażenia pracy.

Na tym oczywiście się nie skończy, bo One UI 8 przyniesie zapewne więcej mniejszych nowości, które może i nie będą spektakularne, ale całościowo wpłyną pozytywnie na użytkownie sprzętu.