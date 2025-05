Android 16 nadchodzi, ale nie do wszystkich. Te smartfony Xiaomi go nie dostaną

Koniec wsparcia dla wybranych Xiaomi

Android 16 przyniesie ze sobą szereg usprawnień i nowych funkcji. Chociaż Google jeszcze nie zaprezentowało wszystkich detali, plotki i informacje z testów beta wskazują na ulepszenia w kilku znaczących obszarach, takich jak prywatność i bezpieczeństwo, optymalizacja baterii, udoskonalone powiadomienia, predykcjny gest wstecz, usprawnienia interfejsu czy wsparcie dla nowych technologii. Oczywiście kolejne zmiany wprowadzone zostaną w ramach nakładek poszczególnych producentów, które opierać się będą właśnie na „szesnastce”.

Xiaomi nie ogłosiło jeszcze oficjalnej listy urządzeń, które otrzymają aktualizację do Androida 16, ani tych, które jej nie dostaną. Mimo wszystko, opierając się na obecnej polityce aktualizacji i pewnej dozie spekulacji, można przewidzieć, do jakich urządzeń aktualizacja nie trafi. W przypadku Xiaomi takie listy mają o tyle sens, że producent wciąż nie ma spójnej polityki wsparcia. Przez długi czas firma oferowała do trzech aktualizacji systemu Android dla swoich flagowych smartfonów, co wzrosło do czterech generacji aktualizacji OS w przypadku serii Xiaomi 14. Co zaskakujące, średniopółkowy Redmi Note 14 4G również otrzymał obietnicę czterech aktualizacji OS. Jednak jego wariant 5G otrzyma tylko dwie – tylko Xiaomi wie, dlaczego.

Najnowsze modele z serii POCO F, czyli POCO F7 Pro i F7 Ultra, również mają otrzymać do czterech aktualizacji systemu operacyjnego. Inne telefony ze średniej półki zazwyczaj dostają maksymalnie trzy aktualizacje OS, a budżetowe smartfony – zaledwie dwie. Jak więc widzicie, trochę w tym zamieszania i naprawdę dobrze by było, gdyby chiński gigant w końcu zrobił trochę porządku.

Poniżej znajdziecie listę modeli Xiaomi, POCO i Redmi, które najprawdopodobniej nie dostaną nowego oprogramowania. Nie jest to lista oficjalna, więc nie ma co polegać na niej w stu procentach, ale raczej niewiele się tu powinno zmienić. Mimo wszystko warto jeszcze poczekać na oficjalne ogłoszenie firmy.

Lista modeli Xiaomi, POCO i Redmi, które nie dostaną aktualizacji do Androida 16 (dotyczy to również urządzeń starszych niż te na liście, ale to raczej oczywiste:

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12X

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Redmi Note 12 (LTE/5G)

Redmi Note 12 Pro (LTE/5G)

Redmi Note 12 Pro+

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12R

Redmi Note 12R Pro

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Pro Speed

Redmi Note 12S

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Ultra

Redmi K50i

Redmi K50 Gaming

Redmi 12 (LTE/5G)

Redmi 12C

Redmi A2

Redmi A2+

POCO F5

POCO F5 Pro

POCO X5

POCO X5 Pro

POCO M5

POCO M5s