Chcesz uprawiać sport na powietrzu, ale bez muzyki to nie to samo? Hama Spirit Athletics są właśnie dla Ciebie! 

Hama Spirit Athletics to w skrócie bezprzewodowy doping

Jak już wcześniej wspomniałem, firma Hama poszerza swój asortyment o słuchawki, które mają wiernie trzymać się naszych uszu w trudnych warunkach. Hama Spirit Athletics, dzięki podwójnym silikonowym uchwytom i możliwości zaczepienia o małżowiny uszne, nie mają szans wypaść z uszu nawet podczas intensywnego treningu. Czyni je to idealną propozycją dla wszystkich miłośników aktywności fizycznej, ponieważ sezon na uprawianie różnych dyscyplin sportowych w plenerze trwa w najlepsze.

Spirit Athletics łączą się z naszym sprzętem automatycznie przez Bluetooth 5.0, zapewniając stabilny zasięg do 10 metrów. Na ich korzyść może świadczyć długi czas pracy, którym jest 7 godzin na jednym ładowaniu i aż 35 godzin dzięki etui, które w teorii oferuje czterokrotne naładowanie słuchawki. Etui wyposażone jest w praktyczny karabińczyk, co ułatwia przypięcie go do plecaka czy torby, lub schowanie w kieszeni.

Omawiany model charakteryzuje się 10 mm głośnikami i wagą 117 g. Dodatkowo, zaprojektowano je z myślą o stabilności, ponieważ posiadają mniejsze haczyki do łatwego chwytania oraz większe, elastyczne silikonowe uchwyty do bezpiecznego mocowania w małżowinie usznej. Poza tym silikonowe wkładki douszne zapewniają doskonałe dopasowanie, minimalizując wyciek dźwięku na zewnątrz.

Pełne naładowanie zestawu zajmuje standardowe dla słuchawek dwie godziny, a samo etui wystarczy podłączyć dołączonym w zestawie kablem USB-C. Słuchawki oferują dotykowe sterowanie muzyką i połączeniami, a także obsługę asystentów głosowych Siri i Google. Dodatkowo wbudowane mikrofony pozwalają na płynne przełączanie między muzyką a rozmowami. Ważną zaletą dla długodystansowców w gorszą pogodę jest odporność IPX5 na zachlapania i strumienie wody. Co więcej, producent chwali się, że można je nawet opłukać po treningu. Na koniec, najważniejsze – ich katalogową cenę Hama Spirit Athletics ustalono na poziomie 179,90 zł, która nie jest za wysoka jak na taki standard. Pod spodem pełne dane techniczne:

Impedancja mikrofonu 0,3 Ω

Impedancja słuchawek 32 Ω

Zakres częstotliwości mikrofonu 100 Hz-10kHz

Zakres częstotliwości słuchawek 20 Hz -20 kHz

Zakres fal 2402-2480MHz

Zasięg emisji sygnału 10 m

Czułość mikrofonu -42 dB +/- 1 dB