Megapromocja na sprzęt Dreame w sieci Biedronka

Sprzęt AGD Dreame w sieci Biedronka – odkurzacze, kosiarki, a nawet Air Fryer

Lista sprzętu promocyjnego obejmuje między innymi wysokiej klasy roboty sprzątające ze stacją dokującą, odkurzacze pionowe, a także kosiarkę automatyczną.

I właśnie kosiarka automatyczna jest bodaj najciekawszym sprzętem na liście. Dreame A1 Pro to nieco usprawniona wersja modelu A1 z 2024 roku, który opisywaliśmy tutaj – usprawniono trakcję i przyczepność na miękkim i mokrym podłożu. Robot do lokalizacji wykorzystuje wysokiej klasy LiDAR i jest w stanie zmapować nawet do 2000 m2 trawnika. Wyposażony jest także w bardzo porządną aplikację do sterowania funkcjami.

Kolejnym urządzeniem godnym szczególnego polecenia jest robot ze stacją dokującą Dreame X40 Ultra. Szczegółówy opis znajdziecie pod linkiem, rzeczywista skala promocji jest znacznie niższa, niż podaje to Biedronka, ale… nie zmienia to faktu, że i tak jest to w tej chwili, wg Ceneo, najniższa dostępna oferta, o kilkaset złotych tańsza od reszty. Krótko mówiąc, jeśli mieliście w planie zakup, to teraz jest na to dobry moment.

Tak samo korzystna jest oferta na Dreame L10 Ultra – model już stosunkowo stary i umiejący mniej niż współczesne, ale po przecenie i tak niemający sobie równych, jeśli chodzi o stosunek możliwości do ceny.

Pełną ofertę Dreame znajdziecie tutaj, promocja trwa do 29 czerwca 2025 roku lub do wyczerpania zapasów.