Gemini wprowadza planowanie zadań, ale nie dla wszystkich

Nowe możliwości w aplikacji Gemini — automatyzacja i personalizacja

Funkcja planowania działań w Gemini była już wcześniej zauważana w kodzie aplikacji i jest odpowiedzią na podobne rozwiązania dostępne u konkurencji, takiej jak ChatGPT. Dzięki niej użytkownicy mogą ustawiać, by Gemini wykonywał zadania o określonej porze, dacie lub po konkretnym wydarzeniu. To sprawi, że AI Google’a ma szansę stać się naszym osobistym asystentem, dbając o automatyzację takich zadań jak:

Codzienne podsumowania – Gemini będzie podsumowywał nam informacje z kalendarza i nieprzeczytane maile każdego poranka, żebyśmy byli ze wszystkim na bieżąco.

Generowanie pomysłów – możemy poprosić Gemini, żeby np. w każdy poniedziałek generował nam pomysły na wpisy w mediach społecznościowych na każdy tydzień.

Aktualizacje sportowe – jeśli jesteście fanami sportu, Gemini może dostarczać wam bieżących aktualizacji na ten temat.

Oczywiście te funkcje można wykorzystywać w różnym, pasującym nam celu, a to jedynie przykłady. Nowe opcje sprawdzą się zarówno w przypadku zadań, które wykonujemy cyklicznie, jak i jednorazowych, jak na przykład podsumowanie gali wręczenia nagród, dzień po jej zakończeniu czy streszczenie najważniejszych informacji z jakiejś konferencji, która przykuła akurat naszą uwagę. Google podkreśla jednak, że użytkownicy będą mogli łatwo przekształcać istniejące zapytania w cykliczne działania lub zarządzać już zaplanowanymi zadaniami bezpośrednio z nowej strony „zaplanowane działania” w ustawieniach Gemini.

Jak można się spodziewać, funkcja planowania działań nie jest dostępna dla wszystkich użytkowników Gemini. Na chwilę obecną jest ona ograniczona do osób posiadających subskrypcję Google AI Pro lub Ultra, a także do kwalifikujących się planów biznesowych i edukacyjnych Google Workspace. To raczej nikogo nie dziwi, bo gigant z Mountain View zawsze rezerwuje podobne ulepszenia właśnie dla subskrybentów swoich planów, by mieli oni dostęp do o wiele szerszego wachlarza funkcji.

Czy z czasem doczekamy się planowania działań także w darmowej wersji? Nie wiadomo. Na razie nie ma na ten temat żadnego oficjalnego potwierdzenia, więc możemy jedynie mieć nadzieję, że w przyszłości ta użyteczna opcja trafi do szerszego grona odbiorców, ułatwiając codzienne zarządzanie informacjami i zadaniami.

Przy okazji warto też wspomnieć, że niedawno Google ogłosił kolejne ulepszenie dla modelu Gemini 2.5 Pro o nazwie Gemini 2.5 Preview 06-05 “Thinking”. Wersja ta dostępna jest już w wersji podglądowej i zgodnie z zapewnieniami firmy, znacząco poprawia wydajność. Jest to dobra wiadomość dla wszystkich, którzy korzystają z AI do bardziej złożonych zadań, bo model lepiej radzi sobie z kodowaniem, rozumowaniem, nauką i matematyką. Zostało to potwierdzone w licznych testach syntetycznych, ale też w opiniach użytkowników. Twierdzą oni, że zaktualizowany model Gemini 2.5 Pro oferuje również ulepszony styl i strukturę generowanych odpowiedzi. Oznacza to, że Gemini będzie teraz dostarczał kreatywnych i lepiej sformatowanych rezultatów, co podniesie jakość interakcji z AI.