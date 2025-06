Tryb AI w Wyszukiwarce Google z nowymi, potężnymi możliwościami

Wizualizacja danych i wykresy na żądanie w Trybie AI Wyszukiwarki Google

Wyszukiwarka Google cały czas zyskuje funkcje sztucznej inteligencji, ale jakiś czas temu gigant postanowił wprowadzić prawdziwą rewolucję – tryb AI, który zgodnie ze słowami giganta, stanowi znaczący krok naprzód w sposobie, w jaki korzystamy z wyszukiwarki. Umożliwia on zadawanie bardziej złożonych, wieloetapowych pytań, na które odpowiedzi generowane są przez sztuczną inteligencję, prezentując kompleksowe podsumowania i analizy.

Google zaktualizowało tryb AI w zeszłym miesiącu, aby używał niestandardowej wersji najnowszego modelu Gemini 2.5. Dodano wówczas kilka nowych funkcji, w tym Deep Search, możliwości “na żywo”, funkcje agentowe Project Mariner, nowe doświadczenie zakupowe oraz możliwość dodawania osobistego kontekstu poprzez łączenie aplikacji firmy. To pokazuje, że celem giganta z Mounitan View jest uczynienie trybu AI swoim podstawowym narzędziem. Dzięki wprowadzanym na bieżąco ulepszeniom Wyszukiwarka ma być bardziej inteligentna i interaktywna, ale oczywiście nie każdemu się to podoba. Mimo dość sporych kontrowersji, jakie narastają wokół wciskania coraz większej ilości AI, gdzie się tylko da, Google nie zwalnia tempa.

Tym razem firma wprowadziła ulepszenia trybu AI, który umożliwia teraz porównywanie i analizowanie informacji w określonym czasie, jak wyjaśnia Google. Generuje on interaktywne wykresy i dostarcza kompleksowych wyjaśnień dla zadanych pytań. Funkcja wykorzystuje multimodalne możliwości Gemini oraz podejście do wnioskowania wieloetapowego, aby zrozumieć intencję pytania, jednocześnie uzyskując dostęp do historycznych i bieżących informacji relewantnych dla zapytania.

Może się to przydać w wielu sytuacjach, takich jak badanie firm i cen ich akcji. Zamiast robić to ręcznie, można użyć trybu AI, aby porównać wyniki akcji różnych firm za konkretny rok. Po wygenerowaniu wykresu możemy wybrać interesujący nas okres i zadawać kolejne pytania w oparciu o przedstawione dane, by pogłębić swoją wiedzę i uściślić informacje. Na razie nowe wizualizacje danych dla zapytań finansowych są dostępne dla użytkowników, którzy włączyli eksperymentalny tryb AI w Labs. Zapewne będziemy musieli poczekać jakiś czas na szersze wdrożenie, jednak wciąż nie mamy szczegółów na ten temat.