Genspark – nowa przeglądarka AI z “Super Agentem”. Czy to koniec dominacji Chrome’a?

Autopilot Mode – AI przejmuje kontrolę

Największym atutem Genspark jest tryb “Autopilot”, który pozwala sztucznej inteligencji na automatyczne wykonywanie zadań bez konieczności ręcznego klikania. Super Agent może samodzielnie wyszukiwać promocje, analizować recenzje produktów, porównywać ceny czy zbierać informacje w sieci – wszystko to w tle, podczas gdy użytkownik zajmuje się innymi sprawami.

Przeglądarka integruje asystenta AI bezpośrednio na każdej stronie internetowej. Nie jest to zwykły chatbot – to pełnoprawny agent zdolny do wykonywania złożonych zadań wieloetapowych. MCP Store umożliwia podłączenie ponad 700 narzędzi, w tym Discord, GitHub, Notion czy Slack, tworząc zintegrowany ekosystem produktywności.

Konkurencja nie śpi – walka o przyszłość przeglądania

Genspark wchodzi na rynek zdominowany przez Google Chrome, który kontroluje około 67% udziałów. Jednak giganci technologiczni już wcześniej rozpoczęli wyścig o przeglądarki AI. Microsoft intensywnie rozwija Copilot w Edge, oferując zaawansowane funkcje generowania treści i analizy stron.

Opera idzie jeszcze dalej – firma zapowiedziała w maju 2025 roku Opera Neon, swoją pierwszą w pełni “agentową” przeglądarkę. Neon to nie tylko chatbot, ale kompleksowe środowisko AI zdolne do “Chat, Do, Make” – rozmawiania, działania i tworzenia. Program może automatycznie wypełniać formularze, rezerwować podróże, a nawet tworzyć od zera gry czy interaktywne strony internetowe w chmurze. To płatny produkt premium, który już otworzył listę oczekujących.

Jeszcze bardziej kontrowersyjną propozycją jest Comet od Perplexity, który wszedł w fazę testów w maju 2025 roku. Ta przeglądarka oparta na Chromium oferuje “agentowe wyszukiwanie” z autonomicznym wykonywaniem zadań, ale CEO Aravind Srinivas otwarcie przyznał, że Comet będzie śledzić całą aktywność użytkowników, aby sprzedawać “hiper-spersonalizowane” reklamy. Mimo opcji wyłączenia tej funkcji, taki model biznesowy budzi poważne obawy o prywatność.

Google również nie pozostaje w tyle – firma pracuje nad Project Jarvis, asystentem AI mającym “przejmować kontrolę” nad przeglądarką Chrome, automatyzując wypełnianie formularzy czy rezerwację biletów lotniczych.

Browser Company stawia na Dia – już dostępna w beta

Szczególnie ciekawym konkurentem jest przeglądarka Dia od The Browser Company, twórców popularnego Arc Browser. Dia weszła już w fazę beta w czerwcu 2025 roku jako “środowisko zbudowane na bazie przeglądarki internetowej”, w którym AI nie będzie aplikacją czy przyciskiem, ale fundamentem całego doświadczenia.

W przeciwieństwie do złożonego Arc, Dia przypomina bardziej znany Chrome z wbudowanym AI w pasku adresu i bocznym panelu. Przeglądarka może rozmawiać z otwartymi kartami, analizować historię przeglądania (lokalnie, przez 7 dni) i automatyzować zadania, takie jak wysyłanie e-maili czy dodawanie produktów do koszyków. To rozwiązanie skierowane do szerszego grona użytkowników niż zaawansowany Arc, którego firma przestała już rozwijać.

Sztuczna inteligencja zmienia zasady gry

Rozwój przeglądarek AI to nie tylko kwestia wygody – to fundamentalna zmiana w sposobie interakcji z internetem. Tradycyjne przeglądarki wymagają od użytkowników aktywnego wyszukiwania i klikania. Nowe rozwiązania, jak Genspark czy Opera Neon, obiecują pasywne doświadczenie, gdzie AI pracuje w tle, dostarczając potrzebne informacje bez dodatkowego wysiłku.

Opera nazywa tę nową erę “Web 4o” – agentowym internetem, gdzie przeglądarki stają się platformami do zarządzania inteligentnymi asystentami. Neon może nie tylko przeglądać strony, ale też tworzyć kompletne aplikacje webowe czy gry, działając nawet gdy użytkownik jest offline.

Czy to oznacza koniec ery Chrome’a? Prawdopodobnie nie w najbliższym czasie. Google ma ogromną przewagę rynkową i miliardy użytkowników przyzwyczajonych do jego ekosystemu. Jednak firma musi odpowiedzieć na rosnącą konkurencję – wdrożenie Gemini bezpośrednio do Chrome’a wydaje się być tylko kwestią czasu.

Co z prywatnością?

Jednym z największych wyzwań przeglądarek AI jest kwestia prywatności. Genspark zapewnia, że oferuje “prywatne przeglądanie” i blokowanie reklam, ale szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez AI pozostają niejasne. Jeszcze bardziej kontrowersyjne podejście prezentuje Perplexity Comet – CEO firmy otwarcie stwierdził, że przeglądarka będzie śledzić wszystkie działania użytkowników, aby budować precyzyjne profile reklamowe. Choć oferuje opcje prywatności, taki model biznesowy przypomina praktyki Google’a i Meta.

Opera Neon z kolei przetwarza dane w europejskich centrach danych, co może uspokajać użytkowników z UE. To może być kluczowy czynnik decydujący o sukcesie lub porażce nowych rozwiązań.

Mozilla Firefox od lat pozycjonuje się jako przeglądarka chroniąca prywatność użytkowników. Czy zdoła znaleźć swoją niszę w świecie przeglądarek AI, pozostaje otwartą kwestią.

Przyszłość już dziś

Genspark, Opera Neon i Perplexity Comet to dopiero początek rewolucji. Kolejne miesiące pokażą, czy użytkownicy będą gotowi powierzyć sztucznej inteligencji tak fundamentalne zadania jak przeglądanie internetu i czy zaakceptują różne modele monetyzacji – od płatnych subskrypcji po śledzenie reklamowe. Jedno jest pewne – era prostych przeglądarek dobiegła końca. Przyszłość należy do inteligentnych asystentów, którzy nie tylko wyświetlają strony, ale rozumieją nasze potrzeby i działają w naszym imieniu.

Genspark jest już dostępny do pobrania na oficjalnej stronie. Czy będzie to kolejny technologiczny eksperyment, czy rzeczywista alternatywa dla Chrome’a? Czas pokaże.