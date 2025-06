Test KFA2 GeForce RTX 5070 1-Click OC

Jak wygląda i co oferuje KFA2 GeForce RTX 5070 1-Click OC?

W zestawie otrzymujemy przejściówkę zasilania na 2x 8-pin. Nie ma holdera, który przy tej konstrukcji rzeczywiście wydaje się zbędny.

Grafika jest cała czarna z białymi napisami. Mamy też podświetlane wentylatory oraz boczny wzór, ale jest ono tylko białe. Aż szkoda, że nie mamy ARGB z możliwością sterowania, karta wyglądałaby znacznie lepiej. Jest za to przełącznik, pozwalający na wyłączenie podświetlenie – umieszczony został z tyłu. Pod względem wykonania jest dobrze. Mamy metalowy backplate, a całość została stworzona z dobrej jakości materiałów.

Czytaj też: Test Asus GeForce RTX 5070 TUF Gaming OC

KFA2 GeForce RTX 5070 1-Click OC ma wymiary 240 x 115,5 x 39,6 mm i waży ok. 800 g. Jest to naprawdę krótki model, który jest zgodny ze standardem Nvidia SFF. Nie waży on te dużo, więc podpórka rzeczywiście nie jest tutaj niezbędna. Za chłodzenie odpowiadają dwa 92 mm wentylatory Wings 3.0, które pracują półpasywnie. Łopatki śmigieł są połączone, mamy też wycięcie na backplate. Karta zasilana jest przez złącza 12V-2×6, ale mamy wspomnianą przejściówkę. Wejście jest na wcięciu karty i mogą być problemy z kątowymi wtyczkami. Sugerowany zasilacz powinien mieć 650 W mocy. Złącza obraz niczym nie zaskakują: 3x DisplayPort 2.1b oraz 2x HDMI 2.1b.

Testowany model nie ma podwójnego BIOSu. Taktowanie boost wynosi 2527 MHz, więc mamy małe OC względem podstawowej wersji. Jest też 1-Click OC – po instalacji oprogramowania Xtreme Tuner możecie go włączyć i podbije on lekko taktowanie boost. Natomiast w benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) zanotowaliśmy średnio 2762 MHz. Jak zawsze warto pamiętać o DLSS 4, w tym o generatorze wielu klatek. Jego działanie również sprawdziliśmy w testach.

Specyfikacja KFA2 GeForce RTX 5070 1-Click OC

Sterowniki:

Nvidia GeForce RTX 4000, GeForce RTX 5000: Game Ready 576.15

Nvidia GeForce RTX 5060: Game Ready 576.52

AMD Radeon RX 7000: Adrenalin 25.4.1

AMD Radeon RX 9060 XT: Adrenalin 25.10.09.01

Informacje o użytych grach oraz samych testach znajdziecie w tym artykule.

Platforma testowa Procesor AMD Ryzen 7 9800X3D @ 5,3 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Płyta główna X870E Aorus Master Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 Neo RGB 2x 16 GB 6000 MHz CL28 Dysk Goodram IRDM Pro Gen 5 2 TB Zasilacz MSI MEG Ai1600T PCIE5 Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

W pierwszej rozdzielczości wyróżnia się tylko Black Myth: Wukong z wynikiem poniżej 60 fps. W pozostałych grach mamy wyższe rezultaty.

2560 x 1440

W kolejnej do poprzednio wspomnianego tytułu dołączają dwie kolejne gry bez średnio 60 fps.

3840 x 2160

W 3840 x 2160 mamy już rezultaty poniżej 60 fps w każdej z gier.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

W przypadku gier z RT w 1920 x 1080 mamy 3 gry bez średnio 60 fps.

2560 x 1440

W 2560 x 1440 już tylko Metro przebija średnio 60 fps. W pozostałych grach zdecydowanie przeda się DLSS.

3840 x 2160

W 3840 x 2160 wyniki są już bardzo niskie i widać, że karta przy takich ustawieniach po prostu sobie nie radzi.

Testy w grze z path tracingiem

Przy path tracingu nie osiągniecie średnio 60 fps nawet w 1920 x 1080. Zdecydowanie jest tutaj potrzebny DLSS.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

Włączenie samego DLSS: Jakość zapewnia już ponad 60 fps w obu grach, choć w Cyberpunku wynik jest tylko lekko powyżej tej wartości.

2560 x 1440

W 2560 x 1440 przyda się już generator klatek w trybie x2.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielcozści w Star Wars Outlaws wyższe ustawienia generatora klatek zapewniają ponad 60 fps. Natomiast w Cyberpunku z path tarcingiem dopiero tryb x4 zapewnia średnio powyżej 60 fps, ale przy tym 1% jest niski, więc rozgrywka nie będzie komfortowa.

Testy w zastosowaniach profesjonalnych

W programach mamy wyniki, podobnie jak w grach, bliskie RTX 4070 SUPER. Wyjątkiem jest V-Ray, gdzie różnice są większe.

Temperatury

Temperatury pod obciążeniem są jednymi z najwyższych spośród testowanych kart. Widać więc, że mniejsze chłodzenie zdecydowanie słabiej wypada od konkurencji.

Głośność

KFA2 GeForce RTX 5070 1-Click OC w spoczynku jest bezgłośna – wentylatory nie pracują. Pod obciążeniem jest niestety bardzo głośna.

Pobór mocy

Pobór mocy jest podobny do innego modelu RTX 5070. Mamy też wyniki prawie takie same jak w przypadku Radeona RX 9070.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonaliśmy wykorzystując program MSI Afterburner (z modem podnoszącym maksymalny zegar pamięci). Za stabilne działanie karty uznawaliśmy nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonaliśmy przy włączonym trybie OC/Performance. Udało nam się podkręcić grafikę do 2125 MHz na pamięciach oraz o 350 MHz na rdzeniu.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

Model KFA2 wypada bardzo podobnie do wersji Asua. Jedynie w 3840 x 2160 są minimalnie większe różnice wynoszące ok. 2,3%. Jest to więc karta tylko trochę wydajniejsza od RTX 4070 SUPER. Przewaga wynosi ok. 3,4%, 3,6% oraz 6%. Oczywiście jest większa przewaga nad RTX 4070: 23,2%, 25,5% i 27,6%. Z drugiej strony mamy Radeona RX 9070, który notuje lepsze wyniki o ok. 8,8%, 9,9% i 12,7%. Różnice nie są duże, ale bez wątpienia karta AMD wypada średnio lepiej.

Gry z ray tracingiem

W grach z RT model KFA2 ponownie wypada blisko Asusa. Tym razem jednak widać minimalnie większe różnice na korzyść konkurenta w 2560 x 1440 i 3840 x 2160 wynoszące ok. 1,9% i 1,3%. Tym razem minimalnie lepiej wypada również wersja RTX 4070 SUPER. Tutaj przewaga starszego modelu wynosi ok. 1,6%, 1,9% i 1,1%. Ponownie mamy wyraźną przewagę nad RTX 4070: 19,7%, 17% i 22,8%. Warto jednak zauważyć, że średnio Radeon RX 9070 wypada lepiej. Jego przewaga wynosi ok. 2,2%, 5,7% i 17,2%. Większa strata w 3840 x 2160 wynika głównie z fatalnego wyniki w Alan Wake 2.

Czytaj też: Test Sapphire Radeon RX 9070 Pure

Test KFA2 GeForce RTX 5070 1-Click OC – podsumowanie

KFA2 GeForce RTX 5070 1-Click OC w momencie pisania testu kosztuje ok. 2850 zł. Oczywiście żaden RTX 5070 nie otrzyma od nas rekomendacji. Natomiast w tym przypadku cena też jest za wysoka jak na to, co oferuje ta wersja. Powinna być ona najtańsza spośród wszystkich RTX 5070, czyli powinniście za nią zapłacić ok. 2500-2600 zł, żeby zakup miał po prostu znacznie większy sens. Choć wtedy nadal musicie zdawać sobie sprawę z jej minusów.

Nie chodzi nawet o samą wydajność RTX 5070, a po prostu wykonanie KFA2 sprawia, że powinna to być jedna z najtańszych kart z tym GPU w sklepach. Jakość wykonania jest dobra i tutaj nie mamy uwag. Wygląd jest fajny, ale tutaj mamy pierwszą wadę – podświetlenie jest tylko białe. Szkoda, że nie ma ARGB i wtedy karta uzyskałaby od nas odznaczenie design. Grafika jest dosyć mała i spokojnie zmieści się w małych obudowach. Plus też za zgodność ze standardem Nvidia SFF. Natomiast tak małe wymiary sprawiają, że samo chłodzenie nie należy do dużych i tym samym jest znacznie mniej wydajne od konkurencyjnych. Wentylatory pracują półpasywnie, więc w spoczynku jest idealna cisza. Natomiast pod obciążeniem jest gorąco i bardzo głośno. Karta jest wręcz najgłośniejsza na razie w naszym zestawieniu, co mówi samo za siebie. Pobór mocy jest na poziomie Radeon 9070 i pomiędzy 4070 SUPER a Ti SUPER, więc bez zaskoczeń. Tak jak każdego RTX 5070 model KFA2 można ładnie podkręcić i zyskać na wydajności. Niestety jednak będzie wtedy jeszcze cieplej i głośniej.

Sam RTX 5070 jest naprawdę słabą kartą. Wygrywa ona z RTX 4070 SUPER w rasteryzacji i minimalnie przegrywa w grach z RT. Jest to po prostu spore rozczarowanie i nowy model nie powinien być bliski pod względem wydajności innemu dostępnemu wcześniej w podobnej cenie, ale ze starszej serii. Co więcej, Radeon RX 9070 wydaje się lepszą propozycją. Wygrywa on w rasteryzacji, w RT również (choć bardzo małą przewagą). Widać jednak, że w path tracingu lepiej sprawdzi się już karta Nvidii. Mamy DLSS 4, który jest zdecydowanym plusem. Widać też w testach, jak ładnie podbija wyniki generator wielu klatek. RTX 5070 ma 12 GB pamięci, co również jest wartością taką samą, jak w przypadku RTX 4070 SUPER. Szkoda więc, że tutaj też nie mamy zmian.

KFA2 GeForce RTX 5070 1-Click OC przede wszystkim powinna być jedną z najtańszych spośród wszystkich RTX 5070. Jeśli znajdziecie ją w tak niskiej cenie to i tak musicie pamiętać o wadach – wysokiej temperaturze i naprawdę głośnej pracy pod obciążeniem. Warto się więc dobrze zastanowić przed zakupem testowanego modelu.