Test Sapphire Radeon RX 9070 Pure

Jak wygląda i co oferuje Sapphire Radeon RX 9070 Pure?

Producent do karty dołącza kabel ARGB oraz holder. Ten pierwszy pozwala synchronizację podświetlenia z płytą główną, a drugi ma utrzymać grafikę w poziomie. Jest on jednak przykręcany do PCI w obudowie, a nie stawiany pod nią, co jest słabszym rozwiązaniem.

Grafika jest praktycznie cała biała i ma małe podświetlenie z boku. Do białego zestawu komputerowego powinna ona pasować idealnie. Również pod względem wykonania jest bardzo dobrze i nie ma do czego się przyczepić. Jest metalowy backplate, a całość jest naprawdę solidna.

Czytaj też: Test Asus Radeon RX 9060 XT Prime OC 16 GB

Wymiary Sapphire Radeon RX 9070 Pure wynoszą 320 x 120,2 x 61,6 mm, a waga ok. 1,20 kg. Potrzeba więc dosyć pojemnej obudowy, żeby bez problemów zmieścić tę konstrukcję. Za chłodzenie odpowiadają trzy wentylatory – dwa większe po bokach oraz mniejszy środkowy. Ten ostatni obraca się również w przeciwną stronę od pozostałych. Oczywiście pracują one półpasywnie. Mamy też zastosowany termopad Honeywell PTM7950, wycięcie w backplate umożliwiające przepływ powietrza, a sama konstrukcja chłodzenia nazywa się Free Flow. Karta zasilana jest z dwóch złączy 8-pin – nie ma 12V-2×6. Sugerowany zasilacz powinien mieć 650 W mocy. Mamy też 4 wyjścia obrazu: 2x HDMI i 2x DisplayPort 2.1a.

Karta nie ma podwójnego BIOSu, ale mamy fabryczne OC. Zegary boost wynoszą 2700 MHz. Natomiast w benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) zanotowaliśmy średnio ok. 2558 MHz. W przypadku karty AMD trzeba też pamiętać o wsparciu dla FSR 4. Szkoda tylko, że nie ma odpowiedzi na generator wielu klatek od konkurencji.

Specyfikacja Sapphire Radeon RX 9070 Pure

Sterowniki:

Nvidia GeForce RTX 4000, GeForce RTX 5000: Game Ready 576.15

Nvidia GeForce RTX 5060: Game Ready 576.52

AMD Radeon RX 7000: Adrenalin 25.4.1

AMD Radeon RX 9060 XT: Adrenalin 25.10.09.01

Informacje o użytych grach oraz samych testach znajdziecie w tym artykule.

Platforma testowa Procesor AMD Ryzen 7 9800X3D @ 5,3 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Płyta główna X870E Aorus Master Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 Neo RGB 2x 16 GB 6000 MHz CL28 Dysk Goodram IRDM Pro Gen 5 2 TB Zasilacz MSI MEG Ai1600T PCIE5 Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

W prawie wszystkich grach mamy średnio powyżej 60 fps. Wyjątkiem jest Black Myth: Wukong. Z drugiej strony zaskakujący wynik notujemy w Horizonie – powyżej RTX 4080 SUPER.

2560 x 1440

W kolejnej mamy 2 gry bez średnio 60 fps – do wcześniejszej dołącza Alan Wake 2. Natomiast w niej wyniki są bardzo bliskie tej wartości.

3840 x 2160

W ostatniej jedynie w świetnie wypadającym we wszystkich rozdzielczościach Horizonie mamy powyżej 60 fps.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

Przy włączonym RT jest naprawdę nieźle. Jedynie w Alan Wake 2 i Star Wars Outlaws nie mamy średnio 60 fps.

2560 x 1440

W kolejnej jest już tylko Metro z wynikiem powyżej 60 fps.

3840 x 2160

W 3840 x 2160 mamy już niskie wyniki w prawie każdym tytule.

Testy w grze z path tracingiem

W przypadku path tracingu koniecznie trzeba włączyć FSR – nawet w 1920 x 1080 zbytnio sobie nie pogracie. Warto też zwrócić uwagę, że mamy wyniki poniżej RTX 4070.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

Sam FSR: Jakośc podbija wyniki na powyżej 60 w Star Wars Outlaws, ale w Cyberpunku konieczne będzie dodanie generatora klatek.

2560 x 1440

W 2560 x 1440 w obu tytułach przyda się już generator klatek, choć w Staw Wars Outlaws wynik bez niego jest bliski 60 fps.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości z FG w grze z ray tracingiem pogracie w średnio 60 fps, ale w Cyberpunku z path tracingiem wynik jest niestety niski.

Testy w zastosowaniach profesjonalnych

W programach jedynie przy generowaniu obrauz mamy naprawdę fajny wynik. Poza tym osiągane rezultaty są niskie.

Temperatury

Temperatury pod obciążeniem są naprawdę bardzo niskie – najniższe spośród wszystkich testowanych kart.

Głośność

W spoczynku wentylatory nie działają. Natomiast pod obciążeniem karta również pozostaje praktycznie bezgłośna – są to ponownie świetne wyniki.

Pobór mocy

Podkręcanie

Podkręcanie wykonaliśmy wykorzystując sterowniki AMD. Za stabilne działanie karty uznawaliśmy nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonaliśmy przy włączonym trybie OC/Performance. Wykorzystaliśmy również suwak przesunięcia napięcia ustawiając go na -100 mV.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

Średnie wyniki Sapphire Radeon RX 9070 Pure plasują ją lekko powyżej RTX 4070 Ti SUPER. Mamy więc widoczną przewagę nad RTX 5070 wynoszącą ok. 8,1%, 9,3% oraz 10,2%. Bez wątpienia jest to więc lepsza karta w rasteryzacji. Warto też zwrócić uwagę na przewagę nad 7900 GRE wynoszącą ok. 21,3%, 21,5% i 23%.

Gry z ray tracingiem

W przypadku ray tracingu mamy już wydajność niższą niż w przypadku RTX 4070 Ti SUPER. Różnice wynoszą ok. 10%, 11,2% i 11,6%. Natomiast stawia to kartę średnio praktycznie na równi z RTX 5070. Większą różnicę widać w 3840 x 2160 (ok. 15,7%), ale wynika ona głównie z fatalnej wydajności RTX 5070 w Alan Wak 2. Natomiast przy tej rozdzielczości i tak niezbędny będzie FSR. Ponownie też zwróćmy uwagę na przewagę nad 7900 GRE: ok. 29,7%, 30% i 41,7%.

Czytaj też: Test Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming OC 16 GB

Test Sapphire Radeon RX 9070 Pure – podsumowanie

Sapphire Radeon RX 9070 Pure znaleźliśmy najtaniej za ok. 3275 zł. Cena jest tutaj problemem, bowiem ten sam model z dopiskiem XT kupicie za ok. 3330 zł (najtańsza oferta, jaką znaleźliśmy), a inne modele 9070 XT już nawet za 3000 zł. To mocno stawia pod znakiem zapytania sens zakupu testowanego modelu.

Wykonanie Sapphire jest znakomite. Karta dobrze wygląda i w białych zestawach powinna nieźle się prezentować. Jakość jest również bez zarzutu. Karta nie ma podwójnego BIOSu, ale chłodzenie świetnie radzi sobie w praktyce. Pod obciążeniem grafika pozostaje bezgłośna i jest naprawdę chłodna. Pod tym względem jest to wręcz ideał. Pobór mocy na poziomie RTX 5070 również jest dobry. Możecie ją również naprawdę fajnie podkręcić i zyskać sporo na wydajności. Generalnie więc jest to naprawdę niezłe wykonania RX 9070.

Pod względem wydajności również jest dobrze na tle RTX 5070. W rasteryzacji mamy wyższą wydajność, a w ray tracingu podobną – wyjątkiem jest 3840 x 2160, gdzie przez fatalną wydajność konkurencji w Alan Wake 2 różnice średnie są większe. Musicie jednak pamiętać, że przy path tracingu karta wypada już słabiej i tutaj będzie ona notowała niższą wydajność. Również w zastosowaniach profesjonalnych w większości przypadków będzie ona słabsza. Plus należy się za 16 GB VRAM, gdzie konkurencja ma 12 GB. Jest to więc naprawdę dobry konkurent RTX 5070 i zdecydowanie warto go rozważyć zamiast RTX 5070 jeśli budujecie komputer do grania.

Jedyna kwestia, która sprawia, że nie damy jej polecenia to cena. W przypadku tego modelu po prostu kupicie w tej samej cenie RX 9070 XT (również w wersji białej). Najtańsze modele RX 9070 kosztują ok. 2700 zł (choć więcej jest za ok. 2800 zł) co jest również naszym zdaniem zbyt blisko RX 9070 XT. Jeśli te różnice w cenie będą większe, karta tańsza, to warto rozważyć jej zakup zamiast RTX 5070. Natomiast jeśli ceny RX 9070 XT będą bliskie RX 9070 tak jak to ma miejsce w momencie pisania testu, to naszym zdaniem warto jest dopłacić do 9070 XT, czy tak jak w przypadku testowanego modelu po prostu w tej samej cenie wziąć mocniejszą wersję.