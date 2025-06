Test Asus GeForce RTX 5070 TUF Gaming OC

Jak wygląda i co oferuje Asus GeForce RTX 5070 TUF Gaming OC?

Wraz z kartą otrzymujemy przejściówkę zasilania na 2x 8-pin oraz podpórkę. Jak zawsze są to standardowe dodatki, które znajdują się już w większości grafik.

Wygląd to jak zawsze plus serii TUF. Karta jest szara ze srebrnymi i czarnymi elementami. Z boku mamy też małe podświetlenie. Jeśli macie obudowę z oknem to grafika powinna dobrze się prezentować. Jakość wykonania jest również bardzo dobra. Jest metalowy backplate, całość jest solidna i ciężko jest do czegoś się przyczepić.

Wymiary Asus GeForce RTX 5070 TUF Gaming OC wynoszą 329 x 140 x 62,5 mm, a waży ok. 1,50 kg. Zajmuje więc ona 3,125 slota PCI i jest dosyć długa – pojemna obudowa będzie wskazana. Sama waga sprawia, że podpórka jest wymaganym elementem, aby nie opadała ona po montażu. Grafika chłodzona jest przez trzy wentylatory Axial-tech. Środkowy obraca się w przeciwną stronę od zewnętrznych, w spoczynku wszystkie pozostają wyłączone. Na backplate mamy wycięcie umożliwiające przepływ powietrza, warto również pamiętać o konstrukcji MaxContact. Zasilanie odbywa się ze złącza 12V-2×6, ale mamy przejściówkę na 2x 8-pin. Nie powinno być też problemów z kątowymi wtyczkami. Sugerowany zasilacz powinien mieć 750 W mocy. Wyjść obrazów mamy 5, czyli o 1 więcej niż standardowo: 3x DisplayPort 2.1b oraz 2x HDMI 2.1b.

Karta ma podwójny BIOS z wygodnym fizycznym przełącznikiem. Jest też fabryczne OC, a taktowanie boost wynosi 2610 MHz. W benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) zanotowaliśmy średnio 2805 MHz. Jak zawsze warto pamiętać o DLSS 4, w tym o generatorze wielu klatek. Jego działanie również sprawdziliśmy w testach.

Specyfikacja Asus GeForce RTX 5070 TUF Gaming OC

Sterowniki:

Nvidia GeForce RTX 4000, GeForce RTX 5000: Game Ready 576.15

Nvidia GeForce RTX 5060: Game Ready 576.52

AMD Radeon RX 7000: Adrenalin 25.4.1

AMD Radeon RX 9060 XT: Adrenalin 25.10.09.01

Informacje o użytych grach oraz samych testach znajdziecie w tym artykule.

Platforma testowa Procesor AMD Ryzen 7 9800X3D @ 5,3 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Płyta główna X870E Aorus Master Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 Neo RGB 2x 16 GB 6000 MHz CL28 Dysk Goodram IRDM Pro Gen 5 2 TB Zasilacz MSI MEG Ai1600T PCIE5 Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

W pierwszej rozdzielczości jedynie w Black Myth: Wukong mamy średnio poniżej 60 fps, poza tym możemy cieszyć się z płynnej rozgrywki w każdej z gier.

2560 x 1440

W 2560 x 1440 mamy już 3 gry bez średnio 60 fps. Natomiast w większości nadal możemy cieszyć się z płynnej rozgrywki.

3840 x 2160

W ostatniej nie ma już gry ze średnio 60 fps.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

W 1920 x 1080 z RT mamy 3 gry bez średnio 60 fps. Włączenie upscalera powinno jednak tutaj pomóc.

2560 x 1440

W 2560 x 1440 mamy już tylko Metro z wynikiem powyżej 60 fps.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości wyniki są bardzo niskie w każdym z tytułów.

Testy w grze z path tracingiem

Asus GeForce RTX 5070 TUF Gaming OC nie pozwala na osiągnięcie 60 fps nawet w 1920 x 1080. Widać więc, że konieczne będzie włączenie DLSS przy takich ustawieniach.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

W obu tytułach już sam DLSS: Jakość zapewnia średnio 60 fps, a generator wielu klatek znacznie podbija te wyniki.

2560 x 1440

Przy kolejnej rozdzielczości przyda się już dodanie FG x2, który w obu grach zapewni płynną rozgrywkę.

3840 x 2160

Generator w trybie x3 zapewnia ponad 60 fps w Star Wars Outlaws. W Cybepunku taką wartość osiągnięcie przy FG x4, ale zwróćcie uwagę na 1% low – jest niski i niestety może to przeszkadzać w rozgrywce.

Testy w zastosowaniach profesjonalnych

W programach karta wypada w okolicach RTX 4070 SUPER, czyli podobnie jak w grach. Tak naprawdę większe różnice są tylko w V-Ray, gdzie wyniki sięgają RTX 4070 Ti SUPER.

Temperatury

Karta w trybie P pod obciążeniem jest chłodna, w trybie Q jest znacznie cieplej, ale to nadal nie są bardzo wysokie temepratury.

Głośność

W spoczynku karta pracuje pasywnie. Pod obciążeniem w trybie P jest cicho, ale przy trybie Q jest praktycznie bezgłośnie.

Pobór mocy

Pobór mocy plasuje kartę pomiędzy RTX 4070 SUPER a RTX 4070 Ti SUPER. Jest on również bliski 7900 GRE.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonaliśmy wykorzystując program MSI Afterburner (z modem podnoszącym maksymalny zegar pamięci). Za stabilne działanie karty uznawaliśmy nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonaliśmy przy włączonym trybie OC/Performance.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

Przewaga nad RTX 4070 jest widoczna i wynosi ok. 24%, 26,2% i 30,5%. Są to naprawdę niezłe różnice. Niestety jednak nie można zapominać, że Nvidia wypuściła RTX 4070 SUPER, który był dostępny w podobnej cenie. Tutaj przewaga wynosi już zaledwie ok. 4,1%, 4,1% oraz 8,5%. Różnice są więc naprawdę bardzo niskie, wręcz w dwóch pierwszych rozdzielczościach można powiedzieć, że mamy to samo.

Gry z ray tracingiem

W grach z ray tracingiem jest jeszcze gorzej. Przewaga nad RTX 4070 wynosi ok. 20%, 19,2% oraz 24,4%. Natomiast wyniki plasują już kartę w dwóch pierwszych rozdzielczościach minimalnie poniżej RTX 4070 SUPER, a w ostatniej na równi. Nvidia wypuściła więc model, który w RT oferuje dokładnie to samo co poprzednia karta dostępna w tej samej cenie.

Test Asus GeForce RTX 5070 TUF Gaming OC – podsumowanie

Asus GeForce RTX 5070 TUF Gaming OC to karta kosztująca ok. 2800 zł. Niestety żaden model z serii RTX 5070 nie otrzyma od nas rekomendacji.

Samo wykonanie Asusa jest naprawdę świetne. Karta jest spora i trzeba mieć to na uwadze w szczególności przy wyborze obudowy. Mamy podwójny BIOS, gdzie po obciążeniem w trybie P grafika jest cicha i naprawdę chłodna, a w trybie Q jest praktycznie bezgłośna przy wyższych temperaturach, ale nadal odpowiednich. Pobór mocy jest pomiędzy 4070 SUPER a Ti SUPER, więc bez zaskoczeń. Mamy fabryczne OC, ale można ją też ładnie ręcznie podkręcić i zyskać na fps w grach.

Natomiast sam RTX 5070 to nieporozumienie. Otrzymujemy kartę minimalnie wydajniejszą od RTX 4070 SUPER w rasteryzacji i praktycznie na tym samym poziomie w grach z RT. Przypominamy tylko, że wspomniany model kosztował podobne pieniądze, więc mamy praktycznie brak wzrostów wydajności. Dodatkowo nie ma zmian w ilości pamięci VRAM – nadal jest 12 GB. Jedyna zaleta to DLSS 4, w tym generator wielu klatek. Technologia ta pozwala na uzyskanie większej ilości fps. Natomiast to zdecydowanie za mało, żeby jakkolwiek móc uzasadnić premierę RTX 5070.

Szkoda więc, że RTX 5070 wygląda jak wygląda, bowiem wykonanie Asusa jest naprawdę dobre. Niestety karta jest po prostu bardzo rozczarowująca pod względem wydajności i to dotyczy każdej wersji RTX 5070, niezależnie od producenta. Naszym zdaniem lepiej jest dozbierać do Radeona RX 9070 XT, którego najtańszy model znaleźliśmy w momencie pisania testu nawet za ok. 3000 zł (choć więcej wersji jest za ok. 3100-3200 zł).