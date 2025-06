Chińczycy mają pierwszy taki reaktor na świecie. Wprowadza energetykę jądrową na kolejny poziom

Chodzi o komercyjne rozwiązanie w postaci niewielkich rozmiarów reaktora. Jak przekonują związani z nim inżynierowie, taka technologia pozwoli zasilić ponad pół miliona gospodarstw domowych, a wszystko to w zrównoważony sposób, z zachowaniem wysokiego stopnia bezpieczeństwa.

Zwrot w kierunku energii jądrowej (w niektórych przypadkach będący po prostu powrotem) ma obecnie globalny charakter. W obliczu konieczności redukcji emisji gazów cieplarnianych takie elektrownie okazują się bardzo dobrym rozwiązaniem, gdyż mogą w wydajny sposób dostarczać energii i to bez emitowania gazów cieplarnianych. Nie można zarazem zapominać o powstających odpadach radioaktywnych, które muszą być odpowiednio składowane przez tysiące lat.

Z tego względu w wielu miejscach świata prowadzone są działania mające na celu zwiększenie udziału energetyki jądrowej w miksie energetycznym. Jednym z elementów realizacji tego planu będzie uruchomienie komercyjnego mini reaktora jądrowego zbudowanego w prowincji Hainan. Ze względu na możliwość stopniowego dostarczania energii określa się go mianem banku energii jądrowej.

Mini reaktor jądrowy Linglong-1 jest budowany na terenie chińskiej prowincji Hainan. Ostatecznie ma dostarczać energii na potrzeby funkcjonowania ponad 500 tysięcy gospodarstw domowych

Takowy ma wystarczy na potrzeby zasilania nieco ponad 500 tysięcy gospodarstw domowych. Jako że mówimy o wyjątkowo liczebnym kraju, to nie jest to może liczba powalająca na kolana, lecz chodzi o konstrukcję modułową, która jest przystosowana do szybkiego montażu. Ten w przypadku Linglong-1 właśnie dobiega ku końcowi.

Znany również jako ACP100, stanowi autorski projekt chińskich naukowców. Jako że jesteśmy coraz bliżej uruchomienia reaktora, to trwają ostatnie testy systemowe. W odróżnieniu od konwencjonalnych elektrowni, Linglong-1 i jej podobne cechują się mniejszymi rozmiarami, krótszym czasem budowy oraz wyższym stopniem bezpieczeństwa. Gdyby wystąpiły jakiekolwiek komplikacje, to system może samodzielnie opanować sytuację – bez konieczności ludzkiej interwencji.

Kompaktowe rozmiary oznaczają dodatkowo, że takie urządzenia można stawiać w niemal dowolnych lokalizacjach. Mogą być budowane wszędzie tam, gdzie występuje wysokie, lokalne zapotrzebowanie na energię, na przykład w strefach przemysłowych. W przypadku ACP100 w grę wchodzi wytwarzanie 125 000 kilowatów energii elektrycznej, co powinno spełnić zapotrzebowanie około miliona ludzi. Redukcja emisji dwutlenku węgla będzie opiewała na około 880 000 ton rocznie, co stanowi odpowiednik posadzenia 7,5 miliona drzew.