Niewidzialność spotyka ogromną siłę ognia. Niemcy wyciągną asa z rękawa

Wydadzą 645 mln dolarów na nowe pociski JSM dla F-35

Bundestag zatwierdził właśnie zakup norweskich pocisków Joint Strike Missile (JSM) firmy Kongsberg, które mają trafić na wyposażenie przyszłej floty myśliwców F-35A. To ważne wzmocnienie zdolności Luftwaffe w zakresie uderzeń dalekiego zasięgu i wyraźny sygnał wsparcia dla celów strategicznych NATO. Zwłaszcza że ta broń zalicza się do pocisków manewrujących piątej generacji i jest przeznaczona do rażenia celów lądowych oraz morskich. Zaawansowania nie można jej z kolei odmówić.

Pocisk JSM waży około 416 kg i mierzy 4 metry długości. Został zaprojektowany specjalnie tak, aby mieścić się wewnątrz komory uzbrojenia F-35A, zachowując tym samym jego charakter stealth. Zasięg pocisku przekracza 350 km w standardowym profilu lotu, a w konfiguracji high-high-low może sięgać ponad 555 km. System naprowadzania łączy GPS, INS oraz technologię TERCOM (dopasowanie do ukształtowania terenu), a w końcowej fazie lotu wykorzystuje termowizyjny celownik IIR. Dzięki temu JSM zachowuje precyzję nawet w środowiskach bez dostępu do sygnału GPS.

Pocisk Kraj pochodzenia Przeznaczenie Zasięg Naprowadzanie Kompatybilność ze stealth Masa JSM (Joint Strike Missile) Norwegia (Kongsberg) / USA (Raytheon) Precyzyjne uderzenia na cele lądowe i morskie 350–555 km (w zależności od profilu lotu) GPS, INS, TERCOM, IIR Tak – mieści się w komorze F-35 416 kg AGM-158 JASSM USA (Lockheed Martin) Atak na cele silnie bronione 370–925 km (wersje ER) GPS, INS, IIR Tak – wewnętrzne zawieszenie w F-35A 1 020 kg SCALP-EG / Storm Shadow Francja / Wielka Brytania Atak na cele strategiczne 250–560 km GPS, INS, TERCOM, IIR Nie – tylko zawieszenie zewnętrzne 1 300 kg Kh-59MK2 Rosja Cele stacjonarne na dużym dystansie 300–500 km INS, GLONASS, IIR Nie – zawieszenie zewnętrzne 770 kg Taurus KEPD 350 Niemcy / Szwecja Głębokie uderzenia na infrastrukturę 500–600 km GPS, INS, TERCOM, IIR Nie – zbyt duży dla komory F-35 1 400 kg

JSM nie jest najpotężniejszym pociskiem i nie wyróżnia się też ogromnym zasięgiem, ale jego modularność, niewielka masa, zgodność z technologiami stealth i wielozadaniowość czynią go wyjątkowo efektywnym narzędziem w nowoczesnych działaniach zbrojnych. Szczególnie tam, gdzie liczy się szybkość, precyzja i niska wykrywalność.

Sama decyzja o zakupie JSM wpisuje się w szerszy plan modernizacji Bundeswehry i zwiększenia zdolności odstraszania. Dzięki integracji z F-35A niemieckie lotnictwo zyska wszechstronny i trudny do wykrycia środek rażenia, który będzie zdolny do zwalczania różnorodnych celów w warunkach konfliktu o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego. Co istotne, zakup JSM wspiera proces zastępowania przestarzałych myśliwców Tornado przez 35 egzemplarzy F-35A, co ma zakończyć się do 2030 roku.