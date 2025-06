Nowe gry w GeForce NOW, a dla fanów Elder Scrolls Online limitowana nagroda 

Dostępnych pięć świetnych gier w usłudze GeForce NOW

Już wcześniej informowałem, ale przypomnę z tej okazji, że GeForce NOW otrzymało oficjalną, natywną aplikację dedykowaną Steam Deckowi, która została udostępniona 29 maja 2025 roku. Dzięki tej zmianie poszerza się horyzont tytułów, w jakie mogą zagrać posiadacze tych niepozornych handheldów.

Wspominam o tym, ponieważ większość z was wie, że ruszyła Letnia Wyprzedaż Steam trwająca od 26 czerwca do 10 lipca, pozwalając nabywać gry z myślą o ich płynnym strumieniowaniu w chmurze. Aby ułatwić ten proces, NVIDIA App została wzbogacona o specjalną sekcję „Steam Summer Sale” z przecenionymi tytułami. Nie zapomnijcie również o 40% zniżce na 6-miesięczny abonament Performance w GeForce NOW oraz o promocji na 24-godzinny dostęp do pakietu Performance z 40% rabatem, która kończy się już jutro.

Dodatkowo fani Elder Scrolls Online mają szansę na zdobycie nowej nagrody w grze, dostępnej do 26 lipca. Abonenci GeForce NOW zyskują wcześniejszy dostęp do mitycznych zwojów Grand Gold Coast Experience Scrolls – rzadkiego przedmiotu, który zapewnia potężny bonus 150% do punktów doświadczenia przez całą godzinę. Aby skorzystać z nagrody, wystarczy być zapisanym do programu nagród GeForce NOW, a instrukcje odbioru zostaną przesłane drogą mailową.

Przyjrzyjmy się bliżej planom subskrypcji GeForce NOW. Dla niezdecydowanych istnieje opcja darmowa, idealna do przetestowania usługi i sprawdzenia jakości połączenia internetowego. Oferuje ona dostęp do standardowej kolejki, co wiąże się z czasem oczekiwania na wolną sesję, ograniczoną zazwyczaj do jednej godziny.

Następnie jest najpopularniejszy plan PRIORITY (około 54 zł/mies., 161,40 zł w promocji za 6 mies.), który zapewnia krótsze kolejki i sesje do 6 godzin. Strumieniowanie odbywa się w Full HD@60 FPS na kartach RTX 2080. Pamiętaj jednak, że nawet przy Full HD, nowe tytuły mogą nie działać w stabilnych 60 FPS z powodu ograniczeń GPU – zawsze weryfikuj wymagania gier. Najwyższy plan, ULTIMATE (109 zł/mies., 490 zł za 6 mies.), to brak kolejek, 8-godzinne sesje i moc RTX 4080. Pozwala na strumieniowanie do 4K@120 FPS lub 1440p@240 FPS z NVIDIA Reflex, pełnym Ray Tracingiem i DLSS 3. To opcja dla tych, którzy chcą najwyższej jakości i wydajności w chmurze bez kompromisów finansowych.

Co ciekawe, tym razem GeForce NOW wzbogaca ofertę dla graczy mobilnych. Dzięki nowemu kontrolerowi SteelSeries, Twój smartfon staje się kompletnym centrum do strumieniowania gier, oferując wolność grania w chmurze bez względu na lokalizację.

W tym samym czasie, biblioteka gier GeForce NOW rozszerzyła się o kolejne tytuły:

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster (od 26 czerwca w Steam)

Broken Age (Steam)

Easy Red 2 (Steam)

Sandwich Simulator (Steam)