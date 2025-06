Jeszcze nie widziałeś Słońca tak szczegółowo. Nowe nagrania zwalają z nóg

Jednym z problemów stojących na drodze naziemnym teleskopom są zniekształcenia atmosferyczne. W celu ich redukcji astronomowie korzystają z tzw. optyki adaptacyjnej, która umożliwia im robienie zdjęć nieba w wyższej niż zwykle jakości. Wysiłki poczynione przez badaczy związanych z National Solar Observatory wykorzystywały tę strategię i doprowadziły do zobrazowania korony Słońca tak szczegółowo, jak nigdy przedtem.

Czytaj też: Megasilna burza geomagnetyczna rozświetliła niebo nad USA. To efekt silnego rozbłysku na powierzchni Słońca

Wspomniana korona stanowi najbardziej zewnętrzną warstwą Słońca. Cechuje się ogromnymi rozmiarami, a być może najdziwniejszym związanym z nią faktem jest to, że okazuje się cieplejsza od warstw zlokalizowanych bliżej powierzchni naszej gwiazdy. Z tego względu naukowcy chcą jak najlepiej poznać tajemnice korony słonecznej i obserwacje z wykorzystaniem naziemnych teleskopów mają w tym pomóc.

To właśnie w obrębie korony występują silne pola magnetyczne Słońca, których obecność aktywność może prowadzić do występowania koronalnych wyrzutów masy. W ich ramach do Ziemi docierają czasami chmury wysokoenergetycznych cząsteczek. Kiedy wejdą w interakcje z magnetosferą naszej planety, czasami dochodzi do burz magnetycznych czy przyjemnych dla oka pokazów świateł związanych ze zjawiskiem zorzy polarnej.

Astronomowie skorzystali z możliwości oferowanych przez optykę adaptacyjną, aby zwiększyć szczegółowość obserwacji Słońca, a dokładniej – jego zewnętrznej warstwy zwanej koroną

Obserwowanie korony jest zarazem trudne ze względu na jej zaciemnienie. Sprawy przybierają nieco prostszy obrót w czasie zaćmień Słońca, w czasie których Księżyc zasłania jego fotosferę. Istnieją też mechaniczne sposoby wykorzystywane przez naukowców w celu powtórzenia takiego wyczynu. Jeden z nich opiera się na koronografie znajdującym się na wyposażeniu sondy Parker Solar Probe.

Ta znajduje się jednak miliony kilometrów od Ziemi. Teleskopy zlokalizowane na powierzchni naszej planety zmagają się ze wspomnianymi zakłóceniami atmosferycznymi, co pokazuje, że trudno w tym zakresie o rozwiązanie idealne. Na szczęście optyka adaptacyjna pozwala redukować takie zniekształcenia, co potwierdził wyczyn astronomów korzystających z Goode Solar Telescope.

Czytaj też: Układ podwójny gwiazd zawiera trzeci obiekt. Astronomowie zidentyfikowali tego olbrzyma

O swoich działaniach piszą oni teraz w Nature Astronomy. Jak wyjaśniają, rekordowo szczegółowe obserwacje ujawniły występowanie cech, które trudno jak na razie zrozumieć. Ale to oczywiście nie problem, ponieważ najważniejszy zostaje dowód tego, iż istnieją narzędzia pozwalające na zwalczanie efektów zniekształceń atmosferycznych. Powyżej możecie zobaczyć kilka materiałów ukazujących przykłady zadziwiającej aktywności naszej gwiazdy.