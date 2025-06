Nowy silnik elektrycznych rowerów. TQ HPR60 zapoczątkuje erę lekkich e-bike?

Zarówno zawodowi kolarze, jak i pasjonaci jazdy na dwóch kółkach poszukują rozwiązań, które nie tylko oferują lepsze osiągi, ale również zapewniają naturalne, płynne i angażujące prowadzenie. Jazda na rowerze nie może być przecież tym samym, co jazda na motocyklu. Dlatego też tak ważne są odpowiednie silniki w e-bike i jedną z takich właśnie jednostek ma być TQ HPR60, który obiecuje zrewolucjonizować doświadczenia z jazdy.

Co ma do zaoferowania TQ HPR60 jako nowy silnik do rowerów elektrycznych?

Na scenę wkroczył właśnie TQ HPR60, a więc nowy system napędowy, który nie tylko po prostu wzmacnia każdy obrót korby, ale ma to robić z niesamowitą płynnością i bezszwową integracją z rowerem. Opierając się na solidnym fundamencie poprzednika (HPR50), wprowadza istotne ulepszenia, a w tym moment obrotowy zwiększony o 20% (do 60 Nm) i moc szczytową o 17% (do 350 watów), co przekłada się na wyraźnie lepsze przyspieszenie i możliwości pokonywania wzniesień. Jednocześnie mimo większej mocy, silnik waży zaledwie 1,92 kg, więc pozostaje pytanie – jak firmie udało się osiągnąć tak dużo?

Sercem HPR60 jest opatentowana technologia Harmonic Pin-Ring Transmission, która wedle obietnic producenta zapewnia kompaktową, cichą i błyskawiczną transmisję mocy. TQ ogranicza też niepotrzebną złożoność, stawiając na sprawność, niezawodność i niemal niesłyszalną pracę. Firma zmodyfikowała też system chłodzenia, eliminując tym samym problemy z przegrzewaniem przy dłuższej jeździe i zapewniając stabilną wydajność w każdych warunkach. Jeśli z kolei idzie o zasilanie, firma TQ oferuje wiele opcji akumulatorów, a w tym nowy 290-Wh magazyn o wadze 1,46 kg, a także wersje 360 Wh i 580 Wh dla dłuższych wypraw. Opcjonalnie rowerzyści mogą też sięgnąć po 160-Wh extender.

Jeśli idzie o otoczkę HPR60, firma TQ zdecydowała się na 2-calowy wyświetlacz OLED zintegrowany z ramą (na górnej rurze), który pokazuje informacje o poziomie naładowania akumulatora, pozostałym zasięgu i aktualnym trybie wspomagania. Dzięki kontrolerowi HPR Remote V02 do montażu na kierownicy można z kolei łatwo przełączać tryby (Eco, Mid, High) oraz aktywować funkcje pomocnicze, a dodatkowo aplikacja TQ E-Bike umożliwia prostą personalizację i aktualizacje oprogramowania. To wszystko ma sprawiać, że HPR60 pasuje do szerokiej gamy rowerów od MTB, przez gravel, trekkingowe, szosowe, aż po miejskie. Kompaktowy rozmiar i lekka konstrukcja mają pozwalać producentom projektować nowoczesne e-bike bez żadnych kompromisów dla klasycznego stylu jazdy.