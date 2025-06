GPT-5 tego lata? Sam Altman zdradza plany OpenAI i mówi o końcu ery tradycyjnych modeli

Latem GPT-5, ale to może być koniec tradycyjnych nazw

“Prawdopodobnie gdzieś tego lata” – tak Altman odpowiedział na pytanie o termin premiery GPT-5. Jednak od razu zaznaczył: “Nie wiem dokładnie kiedy”. Dlaczego? OpenAI ma ustalone wewnętrzne progi jakościowe, które muszą zostać spełnione przed wypuszczeniem modelu.

Co ciekawe, może to być jeden z ostatnich modeli o tradycyjnej nazwie. Altman ujawnił wewnętrzne dylematy firmy: “Stale się zastanawiamy, czy powinniśmy kontynuować numeryczną serię modeli, czy raczej podążać drogą GPT-4o, tworząc po prostu coraz doskonalsze wersje jednego systemu”.

OpenAI planuje powrót do “magicznej, zunifikowanej inteligencji”, bez konieczności wybierania między różnymi modelami. GPT-5 ma połączyć możliwości wszystkich obecnych systemów – od tradycyjnych modeli GPT po zaawansowane modele rozumowania, takie jak o1 i o3.

AGI już nie jest science fiction – to kwestia miesięcy

Jeden z najważniejszych wątków rozmowy dotyczył sztucznej inteligencji ogólnej (AGI). Altman stwierdził, że coraz więcej ludzi będzie uważać, iż “co roku osiągamy system na poziomie AGI”, nawet jeśli sama definicja będzie się z czasem zmieniać.

Przełomem okazał się model o3 w trybie “Operator” – dla wielu użytkowników moment, w którym AI zaczęła “całkiem dobrze używać komputera”, był właśnie tym, co najmocniej skojarzyło im się z AGI. “To wydaje się bardzo podobne do AGI” – przyznał Altman.

Firma ma “rosnącą pewność co do kierunków, którymi należy podążać” w badaniach nad AI zdolną do autonomicznego dokonywania odkryć naukowych. To kluczowy krok w stronę superinteligencji, którą Altman definiuje jako system zdolny do samodzielnego odkrywania nowej wiedzy naukowej.

Projekt Stargate: pół biliona dolarów na “bezprecedensową ilość obliczeń”

Altman po raz pierwszy szczegółowo opowiedział o projekcie Stargate – globalnej inicjatywie budowy centrów obliczeniowych. Budżet? Pół biliona dolarów rozłożony na kilka lat. Pierwsze centrum danych powstaje w Abilene w Teksasie.

“Jeśli ludzie wiedzieliby, co możemy zrobić z większą mocą obliczeniową, chcieliby jej o wiele, wiele więcej” – tłumaczy Altman. Celem jest udostępnienie inteligencji “tak obfitej i taniej, jak to tylko możliwe”.

Problem? Energia. Altman uważa, że rozwiązanie będzie polegało na dywersyfikacji źródeł – mieszance gazu, energii słonecznej i atomowej. Kluczowa obserwacja: energię można zamienić na inteligencję, a tę z kolei przesyłać przez internet.

Prywatność vs. reklamy: gdzie OpenAI stawia granicę

Altman kategorycznie odrzuca pomysł umieszczania reklam w odpowiedziach generowanych przez AI. “Myślę, że gdybyśmy zaczęli modyfikować odpowiedzi modelu w zamian za pieniądze od reklamodawców, byłoby to fundamentalnie złe… To byłby moment niszczący zaufanie”.

Jednocześnie stanowczo broni prywatności użytkowników, sprzeciwiając się żądaniom “New York Timesa” dotyczącym dostępu do danych wykraczających poza standardowe 30-dniowe okno. “Prywatność musi być fundamentalną zasadą korzystania z AI”.

Nowy sprzęt z Jony Ive’em: komputery zaprojektowane dla ery AI

Altman potwierdził współpracę z legendarnym projektantem Apple, Jony Ive’em, nad nowym sprzętem. Dlaczego? “Komputery, oprogramowanie i sprzęt… zostały zaprojektowane dla świata, w którym AI jeszcze nie istniała”.

Nowe urządzenia mają być bardziej świadome swojego otoczenia, posiadać więcej kontekstu z życia użytkownika i umożliwić odejście od interfejsów opartych na pisaniu i patrzeniu w ekran. “To trochę potrwa” – zastrzega Altman.

Co to oznacza dla nas wszystkich?

Przede wszystkim – warto się przygotować. Altman radzi przejście od “nauki programowania” do “nauki używania narzędzi AI”. Kluczowe staną się umiejętności takie jak “odporność, zdolność adaptacji, kreatywność, rozumienie, czego chcą inni ludzie”.

Po osiągnięciu AGI OpenAI zamierza zatrudnić “więcej” ludzi, ale “produktywność każdego z nich będzie wielokrotnie wyższa niż produktywność jednej osoby w erze przed AGI”. To może być wzór dla całej gospodarki.

Czytaj też: Ciemna strona AI: zapytanie do ChatGPT “kosztuje” środowisko 10 razy więcej niż wyszukiwanie w Google

Czy naprawdę czeka nas tak radykalna zmiana już tego lata? Altman wydaje się pewny kierunku, choć ostrożny co do terminów. Jedno jest pewne – świat, jaki znamy, może się zmienić szybciej, niż się spodziewamy.