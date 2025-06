Chcesz kupić pamięć DDR4? Lepiej się pospiesz. Może być droższa niż DDR5

Renesans pamięci DDR4 to sytuacja, którą raczej mało kto wykreślił w swoim technologicznym bingo na 2025 rok. Nawet jeśli wdrożenie konsumenckich platform opartych o płyty główne wykorzystujące socket AM5 zajęło dłuższy czas i podzespoły pokroju kompatybilnych dysków SSD czy pamięci operacyjnych pojawiały się nieco później, mówimy o kilku latach, w których ta zmiana miała okazję nastąpić. Dodając do tego zwiększone zapotrzebowanie na wszystkie rzeczy związane z komputerami z powodu pandemii, przeskok generacyjny powinien postępować gładko, prawda?

Jednocześnie w ostatnich latach widać tym wyraźniej, że rozwój technologii nie jest w niej najistotniejszy. Kolejne rozdziały wojny celnej między Chinami i Stanami Zjednoczonymi zmieniają procesy produkcyjne elektroniki, spowalniają kolejne operacje i wpływają na ceny. Z drugiej strony wyścig o prym w dziedzinie sztucznej inteligencji i zwiększone zapotrzebowanie na szybsze pamięci oraz wydajniejsze układy graficzne przekierowały uwagę producentów ku tworzeniu coraz to lepszych procesów litograficznych. Tymczasem nie cały świat postanowił uczestniczyć w tym wyścigu, przez co popyt przerósł podaż.

Czytaj też: Test pamięci DDR5 G.Skill Trident Z5 CK 2x 24 GB 8200 MHz CL40

DDR4 droższe nawet o połowę i to na przełomie kilku tygodni

Tajwański serwis technologiczny DigiTimes dotarł do informacji dotyczących rynku kości pamięci DDR4. Do wzrostu cen doszło w drugiej połowie maja. Rynkowe ceny znacząco wzrosły. Dla kości DDR4 8 GB na początku maja cena hurtowa wynosiła 1,75$. Z kolei pod koniec maja było to już 2,73$ – o 56% więcej. Nieco mniejszy procentowo wzrost odnotowano w przypadku pamięci DDR4 16 GB. Na początku maja jej cena wynosiła 3,58$, by pod koniec miesiąca poszybować do poziomu 5,20$. Jest to 45-procentowy wzrost w bardzo krótkim odstępie czasowym.

Braki w pamięciach DDR4 będą odczuwalne dla wszystkich

Jak właściwie doszło do tej sytuacji? Na odpowiedź składa się kilka czynników. Pierwszy powód jest najbardziej spodziewanym. Ceny zakontraktowane przez producentów technologii wzrosły między 22-25% za chipy 8 i 16 GB w porównaniu do cen z początku maja. W dodatku to nie koniec wzrostów, bo na trzeci kwartał przewiduje się wzrost od 10 do 20%.

Nie chodzi tu jednak o chciwość producentów, którym coraz trudniej utrzymać operacyjność starszych linii produkcyjnych w obliczu rosnących kosztów niezwiązanych bezpośrednio z produkcją podzespołów. Oni zwyczajnie przenoszą swoje siły na produkcję nowego standardu. Samsung czy SK Hynix już niemal całkowicie odpuścili sobie segment DDR4 i zostawili przestrzeń mniejszym graczom, przede wszystkim z Chin. Ci, ze względu na ryzyko ceł nie dają pewności co do dostępności swoich rozwiązań oraz cen. Stąd każdy, kto może zareagować z wyprzedzeniem, wykupił zapasy pamięci, a dla tych, którym się nie udało – przygotowano podwyżkę.

Pogłoski o tym, jakoby Chińczycy mieli zalać rynek pamięciami DDR4, także mogą nie być zgodne z prawdą. CMXT (ChangXing Memory Technologies) też najpewniej odpuszcza produkcję pamięci DDR4, skupiając się na technologii HBM. Nawet pomimo niewielkiej różnicy w koszcie analogicznych układów IC DDR4 i DDR5, wynoszącej zaledwie 5%, mówimy o sytuacji, w której o dobre układy DDR4 będzie trudno.

Nie każdy przejdzie łatwo z DDR4 na DDR5

O ile w przypadku konsumenckich rozwiązań głównym problemem przejścia na DDR5 było zdecydowanie się na nową płytę główną, tak w zastosowaniach przemysłowych ten standard pamięci w dalszym ciągu ma wzięcie. Platformy serwerowe jak Ice Lake Intela albo Milan od AMD w dalszym ciągu korzystają z pamięci DDR4, a będą produkowane przynajmniej do 2026 roku. Konsumenci mogli z kolei postawić na budowanie maszyn w oparciu o starsze płyty główne i pamięci i w dalszym ciągu wykręcać znakomite rezultaty w grach czy innych zastosowaniach.

Może to dobra pora, by przejść na pamięć DDR5?

Czytaj też: Overclocker dokonał tego, co wydawało się niemożliwe. DDR5 na nowych wyżynach

Ta szansa zdaje się jednak uciekać. Większe zapotrzebowanie na starszy standard pamięci w zastosowaniach przemysłowych utrudni uzyskanie ich na rynkach konsumenckich, a w najlepszym wypadku – przyczyni się do podbicia cen. Dobrze zdecydować się na zakup świadomy. Jeżeli szukacie pamięci DDR5, polecamy uwadze wielki test pamięci DDR5 dla graczy (i nie tylko).