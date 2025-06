PlayStation Plus Essential na lipiec. Co przygotowano na 15-lecie usługi?

Ostatnie miesiące w PlayStation Plus Essential, czyli najniższym i jednocześnie najtańszym wariancie abonamentu dla graczy, były naprawdę niezłe — dostaliśmy takie produkcje jak ARK: Survival Ascended, Balatro, Destiny 2: The Final Shape, NBA 2K25 czy Alone in the Dark (2024). Czy lipiec utrzyma niezłą passę, czy na w wakacje zostanie ona przełamana? Sony ogłosiło listę gier, które już za chwilę trafią do PS+ Essential.

PlayStation Plus Essential — lipiec 2025. Pełna rozpiska

Już 1 lipca dostępne do pobrania będą poniższe gry:

Diablo IV | PS5, PS4 (cena w PlayStation Store: 215,50 zł)

Diablo IV to kolejna odsłona kultowej serii gier RPG akcji studia Blizzard Entertainment. Gracze ponownie zmierzą się z nieskończonym złem, przemierzając przerażające lochy i zdobywając legendarne łupy. Kampanię można przejść samodzielnie lub w towarzystwie – lokalnie w duecie lub online w grupie do czterech osób. W trakcie rozgrywki gracze spotkają wyraziste postacie, zbadają tajemnice mrocznego i otwartego świata oraz zanurzą się w wciągającej fabule. Dzięki wsparciu dla trybu międzyplatformowego Diablo IV pozwala na elastyczne rozgrywkę ze znajomymi, niezależnie od ulubionej platformy.

The King of Fighters XV | PS5, PS4 (cena w PlayStation Store: 129 zł)

Od swojego debiutu w 1994 roku, seria bijatyk The King of Fighters (KoF) zasłynęła ikonicznymi postaciami i unikalnym systemem walki. Teraz nadchodzi najbardziej epicki pojedynek marzeń w historii KoF! Zachowując klasyczny dla serii system walki drużynowej 3 na 3, KoF XV oferuje 39 postaci — mieszankę kultowych wojowników i zupełnie nowych postaci. Wprowadzono również nowy system walki oraz nową technologię, która znacząco ogranicza opóźnienia w starciach online. Gracze mogą skorzystać z różnych opcji rozgrywki, dopasowując styl zabawy do własnych preferencji.

Jusant | PS5 (cena w PlayStation Store: 114 zł)

Jusant to gra łącząca elementy zręcznościowe i logiczne, w której można odbyć medytacyjną podróż na szczyt ogromnej wieży. Rozgrywka pozwala mierzyć się z wyzwaniami we własnym tempie, odkrywać różnorodne ścieżki i poznawać tajemnice dawno zapomnianej cywilizacji. Aby skutecznie poruszać się po zmieniającej się, pełnej zagadek konstrukcji, należy opanować techniki wspinaczki i uważnie kontrolować wskaźnik wytrzymałości. W miarę postępów w grze i doskonalenia umiejętności, konieczne staje się coraz rozsądne korzystanie z dostępnych narzędzi, by dotrzeć do kolejnych punktów podróży. Odkrywanie alternatywnych dróg pozwala natomiast znaleźć wskazówki na temat wydarzeń, które miały tu miejsce.

Łączna wartość gier w tym miesiącu to zatem 458,50 zł, co nie jest najwyższym z wyników. Chyba wszyscy zgodzimy się z tym, że poza Diablo IV, brakuje tu specjalnych fajerwerków.

15-lecie PS+. Co jeszcze przygotowało Sony?

Z okazji 15-lecia usługi PlayStation Plus, Sony przygotowało sporo więcej atrakcji, które rozciągną się na całe lato. Jubileuszowa kampania obejmuje między innymi wersje próbne nowych gier, specjalne zniżki, darmowe dodatki, a także ekskluzywne wydarzenia. W ramach świętowania posiadacze abonamentu PS Plus Premium mogą przetestować między innymi WWE 2K25 oraz Monster Hunter Wilds. Dodatkowo, już w najbliższy weekend (27–29 czerwca) użytkownicy PS Plus otrzymają dostęp do ekskluzywnych promocji w PlayStation Store na wybrane gry. Na tym nie koniec — wszyscy subskrybenci mogą odebrać darmowy pakiet kosmetyczny do Valoranta, a także wziąć udział w specjalnym turnieju z nagrodami w takich grach jak Tekken 8 czy EA Sports FC.

Sony zadbało też o fanów kina — do 12 sierpnia użytkownicy planu Premium mają 15% zniżki na filmy w katalogu Sony Pictures Core. A w dniach 28–29 czerwca każdy, nawet bez aktywnego PS+, będzie mógł grać online za darmo dzięki Weekendowi Darmowego Multiplayera. Całość to ukłon w stronę społeczności, która od 2010 roku skorzystała z ponad 500 gier w ramach usługi — a od czasu wprowadzenia poziomów Extra i Premium, także z katalogu ponad 2000 tytułów. Sony zapowiada, że to dopiero początek letnich atrakcji.

