PlayStation odpuszcza kontrolę nad grami na PC. Koniec problemów z regionalnymi blokadami

Sony rezygnuje z blokad regionalnych dla wielu gier

Zmieniając podejście do tytułów ekskluzywnych, Sony wprowadziło politykę, która wymagała posiadania konta PlayStation Network (PSN) do grania w niektóre ich gry na PC. O ile w przypadku gier multi mogło to być normalne ze względu na statystyki, to jednak dotyczyło również tytułów dla pojedynczego gracza. Ten wymóg, połączony z faktem, że PSN nie jest dostępne we wszystkich krajach (około 170 krajów nie ma oficjalnego wsparcia dla PSN), doprowadził do tego, że gry te były niedostępne w wielu regionach świata.

Ostatnio użytkownik na portalu Bluesky o nicku Wario64 zauważył, że PlayStation jednak zmienia się, odpuszczając ograniczenia regionalne dla God of War Ragnarok, The Last of Us Part II Remastered, Marvel’s Spider-Man 2 i Helldivers 2. Oczywiście powód, dla którego Sony zmieniło podejście, jest oczywisty, ale jedna gra bardzo mocno się do tego przyczyniła.

Oczywiście mowa tu o Helldivers 2, która odniosła ogromny sukces i stanęła przed perspektywą zablokowania kont dla milionów graczy, ponieważ Sony początkowo wprowadziło obowiązek połączenia konta Steam z kontem PSN. Spotkało się to z ogromną falą negatywnych recenzji na Steamie i silnym sprzeciwem społeczności, co ostatecznie wyszło na stronę graczy. Oczywiście wciąż są jeszcze niektóre tytuły objęte ograniczeniami, ale to działanie świadczy o przyszłych pozytywnych zmianach.