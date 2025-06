Home Nauka Przełomowe osiągnięcie. Przesunęli precyzyjnie pojedyncze atomy z jednego miejsca na drugie

Choć potrafimy dziś zaglądać w najodleglejsze zakamarki wszechświata, badać czarne dziury oddalone o miliardy lat świetlnych i śledzić narodziny gwiazd, wciąż pozostaje wiele do odkrycia tuż pod naszym nosem — w świecie atomów, które tworzą wszystko, co nas otacza. Zadziwiająco mało wiemy o tym, co tak naprawdę wpływa na ich ruch i zachowanie. Okazuje się, że nawet tak podstawowe zjawiska, jak wędrówka pojedynczych atomów po powierzchni materiału, kryją w sobie tajemnice, które dopiero zaczynamy odkrywać. Najnowsze badania niemieckich naukowców pokazują, że magnetyzm — siła znana od wieków — może odgrywać tu znacznie większą rolę, niż dotąd sądziliśmy.