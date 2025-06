Nigdy wcześniej nie zrobili tak dobrego roweru. Teraz chwalą się Z-Zero GT i zwalają z nóg

Nowy Parlee Z‑Zero GT to wilk w owczej skórze… i to nie tylko dla twojego portfela

Od ponad 25 lat seria Z rozwijana przez firmę Parlee to m.in. synonim mistrzostwa w obróbce włókna węglowego. Z‑Zero GT zachowuje to dziedzictwo, ale przesuwa granice jeszcze dalej, odchudzając ramę o imponujące 187 gramów, a tym samym schodząc poniżej 900 gramów, bo do 893 gramów. Dodatkowo udoskonalony układ warstw włókien węglowych ma zapewniać jeszcze przyjemniejszą jazdę na zróżnicowanej nawierzchni. Wszystko to bez kompromisów w projekcie, bo imponująca rama nie porzuciła wewnętrznego prowadzenia przewodów czy nacisku na aerodynamikę.

Producent zdecydował się też na obniżenie suportu o 10 mm, a to pozwoliło przesunąć środek ciężkości, co przekłada się na większą pewność przy zjazdach. Z‑Zero GT obsługuje opony o szerokości do 40 mm, co pozwala na płynne przejście z asfaltowych podjazdów na dziurawe drogi i lekkie szutry bez konieczności zmiany roweru. Rower wykorzystuje też standardy takie jak T47, haki z włókna węglowego czy system UDH od SRAM, co oznacza wsparcie zarówno dla napędów 1×, 2×, jak i przyszłych rozwiązań. Oczywiście jest kompatybilny również z topowymi grupami Shimano i Campagnolo.

Parlee oferuje Z‑Zero GT w 12 standardowych rozmiarach (Race i Sport), opracowanych na podstawie 25 lat danych dopasowania. Klient wybiera nie tylko jeden z 20 standardowych kolorów ramy (lub surowego włókna węglowego), ale też długość mostka, korby, szerokość kierownicy, bo każdy rower składany jest na zamówienie. To właśnie sprawia, że cena za taki rower wynosi od 16490 do 22990 dolarów, podczas gdy sama rama kosztuje naturalnie mniej, bo zaczyna się od 12490 dolarów. Co ciekawe, w hołdzie dla założyciela Boba Parlee powstała edycja 25 egzemplarzy Anniversary – z Campagnolo Super Record 13, miernikiem mocy SRM, kołami Partington, złotymi grafikami i detalami z kangurzej skóry, a to wszystko w cenie 29990 dolarów.

Innymi słowy, Parlee Z‑Zero GT to rower dla niewielu, ale nie powinno nas to dziwić, bo to coś więcej niż kolejny model. W rzeczywistości jest to ukoronowanie całej serii, które łączy dziesięciolecia doświadczeń z nowoczesnymi rozwiązaniami.