Dwaj rowerowi giganci połączyli siły. Efekt? Wyjątkowy Project One Ultimate

Rower Project One Ultimate XTR Di2 Top Fuel to nie byle jednoślad, a sprzęt, który łączy zaawansowaną technologię z unikalnym podejściem do ekologii. Innymi słowy, nie jest to ot kolejny wypasiony rower, a manifest pokazujący to, jak materiały z zupełnie różnych branż mogą się połączyć, tworząc coś przełomowego. Czym więc jest dokładnie ten wyjątkowy rower?

Tajny Project One Ultimate to coś, co ma tylko zareklamować nowości Shimano

Owoc współpracy dwóch gigantów w branży rowerowej nie może być ot byle czym i rzeczywiście Project One Ultimate XTR Di2 Top Fuel daleko jest do bycia typowym pokazowym jednośladem. Jego rama ma ziemisty, naturalny wygląd dzięki innowacyjnej farbie EnvironOxide stworzonej przez Treka, a zamiast tradycyjnych pigmentów producenci wykorzystali w niej nadmiar żelaza pochodzącego z osadów zanieczyszczających wody w rejonach wydobywczych. Wykorzystanie odpadów przemysłowych zamiast tych konwencjonalnie wydobywanych pigmentów tlenku węgla zmniejszyło wpływ projektu na środowisko.

Efekt był tego wart, bo drobne cząsteczki żelaza odbijają kolory otaczającego terenu, subtelnie nawiązując do surowego charakteru jazdy w terenie. To jednak nie jest jedyny przejaw zamiłowania do ekologii, bo logo roweru zostało pokryte farbą z alg (tzw. Algae Black). W efekcie, zamiast opierać się na tradycyjnych pigmentach z węgla (pozyskiwanych z ropy naftowej), projektanci zastosowali barwnik pochodzenia biologicznego, który w procesie produkcji aktywnie redukuje emisję CO₂. To nie tylko krok w stronę niższego śladu węglowego, ale też potencjalny wzorzec dla zrównoważonej produkcji w innych branżach. Kwestią sporną jest to, czy aby na pewno farby na bazie alg będą równie trwałe jak te na bazie węgla.

Oczywiście Project One Ultimate XTR Di2 Top Fuel to nie tylko zamiłowanie do ekologii, bo w rzeczywistości rower ten powstał w celach marketingowych, aby rozpromować niedawno zaprezentowany bezprzewodowy napęd Shimano XTR Di2, o którym więcej możesz przeczytać tutaj. W praktyce bowiem ten konkretny rower Trek-Shimano to unikatowy egzemplarz i nie trafi do masowej produkcji, choć musimy pamiętać, że Trek zaczyna wdrażać nowy napęd Shimano XTR Di2 w popularnych seriach rowerów górskich Supercaliber i Top Fuel.