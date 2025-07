Szał promocji na Amazon już trwa. Zobaczcie najlepsze okazje na elektronikę na Amazon Prime Day

Dlaczego Prime Day przyciąga Polaków?

Z badań przeprowadzonych przez HarrisX dla Amazon wynika, że aż 68% Polaków planuje swoje zakupy w oparciu o wydarzenia promocyjne, takie jak Prime Day, aby maksymalnie zoptymalizować wydatki. Polacy coraz bardziej świadomie podchodzą do zakupów online, szukając nie tylko korzystnych cen, ale także wygody i szybkości dostawy. Aż 71% respondentów przyznaje, że zakup produktu w promocyjnej cenie przynosi im satysfakcję, a dla 68% znalezienie dobrej okazji to dowód na bycie świadomym konsumentem. Co ciekawe, 31% Polaków deklaruje, że kupuje produkty w promocji z myślą o przyszłych potrzebach, co pokazuje, jak ważne są takie wydarzenia dla strategicznych zakupów.

Cztery dni, tysiące okazji

Tegoroczny Prime Day wyróżnia się nie tylko liczbą ofert, ale także wydłużonym czasem trwania — teraz to aż cztery dni. Jak pokazują badania, 71% kupujących na świecie preferuje dłuższe wydarzenia promocyjne, ponieważ daje im to więcej czasu na przejrzenie ofert i podjęcie przemyślanych decyzji. Katarzyna Ciechanowska-Ciosk, zarządzająca sklepem Amazon.pl, podkreśla, że Polacy są wyjątkowo świadomymi konsumentami, którzy zwracają uwagę na cenę, jakość i szybkość dostawy. Wydłużenie Prime Day do czterech dni to ukłon w stronę ich potrzeb, dający więcej możliwości na skorzystanie z promocji na produkty zarówno globalnych marek, jak Sony, Philips, Garmin czy LEGO, jak i polskich firm, takich jak Ochnik, Neboa czy Trefl.

Jak w pełni wykorzystać Prime Day?

Amazon Prime Day to nie tylko obniżki cen, ale również dodatkowe udogodnienia, które ułatwiają zakupy. Klienci Prime mogą skorzystać z promocji „Kupuj więcej i oszczędzaj”, która przy zakupach wybranych produktów za minimum 100 zł zapewnia dodatkową zniżkę 25 zł na cały koszyk. Praktyczne narzędzia, takie jak opcja obserwowania okazji, powiadomienia o promocjach czy listy życzeń, pozwalają na bieżąco śledzić najlepsze oferty i nie przegapić obniżek na wybrane produkty. Warto też pamiętać, że Prime Day jest wydarzeniem ekskluzywnym dla subskrybentów Amazon Prime. Nowi użytkownicy mogą jednak dołączyć do programu w ramach 30-dniowego bezpłatnego okresu próbnego, który otwiera dostęp nie tylko do promocji, ale także do innych korzyści, takich jak darmowa, szybka dostawa, bogata biblioteka filmów i seriali w Prime Video czy darmowe gry w ramach Prime Gaming.

Najciekawsze promocje na elektronikę na Amazon Prime Day

Apple AirPods Pro 2 z USB-C (829,07 zł, obniżka o 14% z 959,87 zł)

Bezprzewodowe słuchawki douszne z aktywną redukcją szumów i trybem dźwięku przestrzennego. Wyposażone w najnowsze etui z portem USB-C, zapewniają wyraźny dźwięk i wygodę noszenia. Integrują się z całym ekosystemem Apple, co ułatwia obsługę, jeśli macie iPhone’a, iPada czy Maca. Dobrze sprawdzają się w codziennym użytkowaniu, ale ich cena może być wyzwaniem poza promocjami — dlatego to idealna okazja, żeby je kupić!

Apple AirTag — czteropak (367 zł, obniżka o 8% z 399 zł)

Zestaw czterech lokalizatorów do śledzenia przedmiotów, takich jak klucze, walizka, plecak czy portfel, za pomocą aplikacji Find My na urządzeniach Apple. Są małe, lekkie i łatwe w konfiguracji. Przydatne dla osób, które często gubią drobiazgi, choć wymagają kompatybilnego urządzenia Apple. Działają jednak skutecznie nawet w zatłoczonych miejscach, a podczas podróży czy nawet w obawie przed zostawieniem czegoś w galerii handlowej, czy taksówce — prawdziwy game change.

Kindle Paperwhite — 2024, 16 GB (639,99 zł, obniżka o 20% z 799,99 zł)

Czytnik e-booków z 7-calowym ekranem Paperwhite o wysokiej rozdzielczości i regulowanym podświetleniem, wyższym kontrastem i 25% szybszym przewracaniem stron. Wodoodporny, z 16 GB pamięci, pozwala przechowywać tysiące książek i cieszyć się nimi w każdych warunkach oświetleniowych, nawet w pełnym słońcu. Bateria działa przez kilka tygodni. To solidny wybór dla miłośników czytania, teraz w najlepszej cenie od dawna.

Amazon Echo Dot — 5. generacja (149,99 zł, obniżka o 55% z 329,99 zł)

Kompaktowy głośnik z asystentem Alexa, umożliwiający odtwarzanie muzyki, sterowanie urządzeniami smart home, ustawianie przypomnień, informowanie o zbliżających się do nas paczkach z Amazon i więcej. Dźwięk jest przyzwoity jak na rozmiar urządzenia, więc będzie to również dobre uzupełnienie salonu, łazienki czy biurka do pracy. Dobry dla osób zainteresowanych prostym smart home — a w tej cenie głupio nie skorzystać.

Apple Watch SE 2 (854,05 zł, obniżka o 8% z 924,80 zł)

Smartwatch z kopertą 40 mm z wyświetlaczem Retina, oferujący funkcje zdrowotne, takie jak monitorowanie tętna, EKG, snu i poziomu tlenu we krwi. Aluminiowa obudowa w kolorze księżycowej poświaty jest lekka i estetyczna, a w zestawie do tego mamy pasujący pasek sportowy. Idealny dla użytkowników ekosystemu Apple. Ma wszystko, czego trzeba, żeby utrzymywać motywację i aktywność fizyczną, pozostawać w kontakcie, dbać o zdrowie oraz czuć się bezpiecznie. Dzięki systemowi watchOS 11 zyskujemy więcej inteligentnych funkcji, możliwości personalizacji i opcji łączności. Apple Watch SE jest też wyposażony w funkcje takie jak Wykrywanie upadków czy zaawansowane wskaźniki treningowe. Dlatego tym bardziej zachęca ceną.

TP-Link Tapo C200C (70,10 zł, obniżka o 34% ze 106,87 zł)

Kamera monitorująca z rozdzielczością 1080p, obrotem 360° i dwukierunkowym audio. Zoom cyfrowy do 9x umożliwia wyraźniejszy widok obszarów zainteresowania. Umożliwia podgląd na żywo przez aplikację i współpracuje z Alexą oraz Google Home. Prosta w obsłudze, a dzięki zaawansowanemu widzeniu w nocy do 12 metrów Tapo C200C umożliwia monitorowanie domu przez 24 godziny. Odpowiednia dla tych, którzy chcą podstawowego monitoringu domowego w rozsądnej cenie — a 70 zł to bez dwóch zdań rozsądna cena.

Garmin Venu 3S (1470 zł, obniżka o 11% z 1647 zł)

Smartwatch z 1,2-calowym ekranem dotykowym AMOLED, zaprojektowany z myślą o monitorowaniu zdrowia i aktywności fizycznej. Umożliwia śledzenie tętna, snu, poziomu stresu oraz aktywności sportowych dzięki wbudowanemu GPS. Kompaktowy, szary design pasuje do różnych stylizacji. Bateria działa do 10 dni, płatności zbliżeniowe Garmin Pay, utwory i listy odtwarzania ze Spotify, Deezer lub Amazon Music, poranny raport z informacjami o śnie, odpoczynku oraz dziennym kalendarzu i statusie zmienności tętna, wgrane aplikacje sportowe i treningi z animacjami. Obecny również wbudowany głośnik i mikrofon pozwala odbierać i wykonywać połączenia telefoniczne bezpośrednio z zegarka. Świetny wybór dla osób aktywnych.

Garmin Vivoactive 5 (809,99 zł, obniżka o 15% z 949 zł)

Smartwatch również z 1,2-calowym ekranem AMOLED, oferujący funkcje monitorowania zdrowia, takie jak tętno, sen czy poziom energii. Wspiera różne aktywności sportowe i personalizowane treningi. Złoto-kremowa obudowa nadaje mu elegancki wygląd, a bateria wytrzymuje do 11 dni. To urządzenie dla osób szukających równowagi między funkcjami sportowymi a estetyką. Asystent snu i wykrywania drzemek oceni jakość snu i spersonalizuje wskazówki oraz porady dotyczące jego jakości, raport poranny z przeglądem informacji na temat: snu, regeneracji, kalendarza, statusu HRV i innych. Tryb wózka inwalidzkiego rejestruje pchnięcia zamiast kroków, obejmuje aktywności związane z jazdą na wózku i handbike’u oraz treningami siłowymi, HIT, pilates, joga i wiele innych. Na pokładzie jest także czujnik tętna 4 generacji, korzyści treningowe i czas regeneracji, medytacja, Body Battery czy płatności zbliżeniowe Garmin Pay. W tej cenie? Zdecydowanie warto!

Pozostałe promocje, które warto mieć na oku:

Wszystkie promocje na Amazon Prime Day znajdziecie tutaj.