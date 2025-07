Android i smartwatch — zegarek nowym strażnikiem tożsamości? Google pracuje nad ułatwieniem weryfikacji

Smartwatch jako klucz bezpieczeństwa w Androidzie? Taki plan ma Google

Google testuje ciekawą funkcję, która może pozwolić na używanie smartwatcha jako dodatkowego klucza bezpieczeństwa w systemie Identity Check. Pomysł zakłada zwiększenie wygody bez poświęcania ochrony, zwłaszcza gdy korzystamy z telefonu poza domem czy biurem. Funkcję wykryto w wersji beta Usług Google Play (25.29.31) podczas analizy kodu aplikacji. Jeśli nasz zegarek będzie znajdował się w pobliżu i będzie połączony z telefonem, system może potraktować to jako znak, że nadal masz kontrolę nad urządzeniem. Potencjalnie mogłoby to zredukować częstotliwość wymagania uwierzytelniania biometrycznego (odcisku palca) lub podawania kodu PIN, gdy znajdujemy się poza swoimi „bezpiecznymi strefami”.

Nie oznacza to, że potrzeba użycia odcisku palca czy kodu PIN zniknie całkowicie. Raczej chodzi o znalezienie lepszej równowagi między wygodą a bezpieczeństwem, szczególnie dla użytkowników, którzy już odblokowują swój smartwatch kodem PIN i noszą go stale na nadgarstku. To niewielki, ale znaczący detal, który mógłby sprawić, że ochrona przed kradzieżą w Androidzie stanie się mniej uciążliwa w codziennym użytkowaniu.

Integracja smartwatcha jako czynnika weryfikacji tożsamości wydaje się logicznym krokiem w rozwoju narzędzi bezpieczeństwa Androida. Dla wielu użytkowników byłoby to wygodne usprawnienie, zmniejszające frustrację związaną z częstym potwierdzaniem tożsamości poza domem czy biurem, bo zamiast za każdym razem sięgać po telefon i skanować odcisk palca, wystarczyłaby obecność zaufanego smartwatcha na nadgarstku.

Należy jednak pamiętać, że jest to funkcja obecnie w fazie rozwoju, więc jak zwykle nie ma jeszcze pewności, czy to ulepszenie Identity Check zostanie ostatecznie udostępnione publicznie i czy będzie działać dokładnie w sposób, w jaki serwis Android Authority zinterpretował fragmenty kodu. Istnieje również pewne, choć niewielkie, ryzyko – jeśli złodziej ukradnie jednocześnie telefon i smartwatch, ta warstwa ochrony może zostać ominięta i działać na naszą niekorzyść. Mimo to, rozwój funkcji bezpieczeństwa Androida w kierunku integracji z urządzeniami noszonymi wydaje się naturalny i perspektywiczny. Pozostaje poczekać i sprawdzić, jaka przyszłość czeka tę nowość.