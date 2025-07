Galaxy Watch Ultra dostaje One UI 8 Watch. Na pokładzie nowe funkcje zdrowotne i treningowe

One UI 8 Watch trafia na zegarki Galaxy Watch Ultra

Podczas niedawnego wydarzenia Galaxy Unpacked, Samsung odświeżył Galaxy Watch Ultra o nową opcję kolorystyczną Titanium Blue oraz podwoił pamięć wewnętrzną do 64 GB. Ta odświeżona wersja trafia właśnie na globalne rynki w tym tygodniu, stanowiąc jednak tylko niewielkie ulepszenie w stosunku do oryginalnego modelu z 2024 roku. Nie jest to więc Watch Ultra 2, na którego debiut czekaliśmy. Na otarcie łez dostajemy jednak aktualizację, która wprowadza sporo zmian.

Kluczowym elementem usprawnień w One UI 8 Watch są Multi-Info Tiles. Te konfigurowalne kafelki pozwalają użytkownikom wybrać najważniejsze dla nich dane – od informacji o pogodzie po zaawansowane wskaźniki zdrowia, wszystko dostępne w jednym miejscu. Dodatkowo, znany z telefonów Galaxy Now Bar wyświetla teraz m.in. kontroler aparatu, odtwarzacza multimediów, stoper i minutnik, a jego zawartość można spersonalizować z poziomu aplikacji towarzyszącej.

Wśród nowości dotyczących zdrowia, zegarek potrafi teraz obliczyć Obciążenie Naczyniowe (Vascular Load), które mierzy obciążenie układu krążenia podczas snu, oraz Indeks Antyoksydacyjny (Antioxidant Index), oceniający poziom karotenoidów (rodzaju przeciwutleniaczy) zgromadzonych w skórze. To pionierskie funkcje, które oferują głębszy wgląd w stan zdrowia użytkownika. Co więcej, Galaxy Watch Ultra zyskuje wsparcie dla nowego Trenera Biegowego (Running Coach). Funkcja ta, na podstawie 12-minutowego testu wydolności biegowej, jest w stanie stworzyć szczegółowy plan treningowy dostosowany do konkretnego celu – czy to 5K, 10K, półmaraton, czy pełny maraton.

Co ważne, aktualizacja One UI 8 Watch zostanie udostępniona również na starsze modele zegarków Galaxy. Już w zeszłym tygodniu pojawiły się doniesienia o testowych wersjach beta dla Galaxy Watch 5 i Watch 5 Pro, co zwiastuje szerszą dostępność nowych funkcji dla dotychczasowych użytkowników.