Home Tech Seria Galaxy S26 przyniesie pożegnanie z jednym z modeli. Samsung pójdzie w ślady Apple’a?

Samsung od dobrych kilku lat trzyma się utartego schematu w ramach swojej flagowej serii Galaxy S. Co roku dostajemy trzy modele – podstawowy, Plus i Ultra. Co prawda w dalszej części roku pojawia się również model fanowski, jednak nie jest on już flagowcem. W tym roku firma zdecydowała się na większe zmiany, dodając do oferty Galaxy S25 Edge i wygląda na to, że zagości on na stałe w portfolio giganta, zastępując w serii Galaxy S26 inne urządzenie.