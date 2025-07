Home Tech Samsung porzuci ładowanie przewodowe na rzecz magnesów?

Samsung porzuci ładowanie przewodowe na rzecz magnesów?

Wygląda na to, że południowokoreański gigant bada grunt pod potencjalne rewolucyjne zmiany w swoich smartfonach Galaxy. Firma przeprowadza ankietę wśród użytkowników, która sugeruje, że rozważa wprowadzenie wbudowanych magnesów do telefonów (zgodnie ze standardem Qi2), a nawet – co jest bardziej zaskakujące – całkowitą rezygnację z ładowania przewodowego na rzecz wyłącznie bezprzewodowego. Jeśli te plany dojdą do skutku, może to diametralnie zmienić sposób, w jaki korzystamy z naszych urządzeń mobilnych.