ChatGPT ułatwia phishing? AI podaje fałszywe adresy stron znanych firm

Coraz więcej dowodów wskazuje, że sztuczna inteligencja, w tym popularne chatboty takie jak ChatGPT, jest wykorzystywana przez cyberprzestępców do tworzenia przekonujących wiadomości phishingowych. Co więcej, często nieświadomie podają użytkownikom błędne lub nieistniejące adresy stron znanych marek. Najnowszy raport Netcraft ujawnia, że chatboty AI regularnie mylą się przy wskazywaniu oficjalnych witryn, co stwarza nowe pole do nadużyć. Problem dotyczy także polskich użytkowników bankowości, e-commerce i usług publicznych.