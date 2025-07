Chiny naprawiają koszmarne błędy USA i spełniają wojskowe marzenia

Stealth, prędkość i inteligencja. Chiński przełom naprawia miliardowy błąd USA

W centrum tej historii znajduje się X-47B, a więc futurystyczny bezzałogowy samolot stealth, który dekadę temu miał zrewolucjonizować zdolności uderzeniowe amerykańskiej marynarki. Dzięki możliwości autonomicznego startu, lądowania i tankowania, wyznaczał nowe standardy dla lotnictwa pokładowego. Mimo to program został w 2015 roku cicho zamknięty z powodu (ponoć) projektowego impasu, którego nie dało się przezwyciężyć żadnym algorytmem. Chodziło o konflikt między cechami stealth, aerodynamiką a napędem, czyli o problem, który wydawał się nierozwiązywalny. Teraz jednak zespół chińskich naukowców twierdzi, że właśnie to udało im się rozwiązać.

Zgodnie ze zrecenzowanym artykułem opublikowanym w czasopiśmie Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, badacze z Chińskiego Centrum Badań i Rozwoju Aerodynamiki opracowali nową metodę obliczeniową, która pozwala optymalizować konstrukcję samolotów stealth przy uwzględnieniu setek parametrów jednocześnie i to bez wpadania w tzw. “klątwę wymiarowości”. Zespół pod kierownictwem Huang Jiangtao twierdzi, że ich podejście umożliwia jednoczesną optymalizację aerodynamiki i charakterystyki radarowej, a w tym materiałów pochłaniających fale radiowe, bez proporcjonalnego wzrostu złożoności i czasu obliczeń. Konsekwencje tego osiągnięcia mogą być poważne i to zarówno dla projektowania wojskowego i cywilnego.

Aby zademonstrować możliwości nowego systemu, naukowcy postanowili przetestować go na tym samym płatowcu, który kiedyś pokonał Pentagon, czyli na X-47B. Model uwzględniał 740 zmiennych – od kształtu skrzydeł, przez krzywizny powierzchni, aż po przekrój radarowy i stabilność przepływu powietrza. Według autorów udało się osiągnąć “znaczące ulepszenia”, bo tam, gdzie wcześniejsze narzędzia optymalizacyjne załamywały się pod ciężarem obliczeń, metoda Huanga utrzymywała koszty gradientowe na stałym poziomie (niezależnie od liczby zmiennych) i pozwalała jednocześnie ulepszać cechy stealth i osiągi.

To jednak nie sama matematyka jest tu najbardziej intrygująca, a strategia. Zamiast rzucać w problem coraz więcej mocy obliczeniowej, zespół postawił na podejście oparte na wydajności inspirowane metodologią DeepSeek. Chińczycy mieli zastosować ujednolicony model pól elektromagnetycznych i aerodynamicznych w jednej macierzy, a to pozwoliło zredukować liczbę obliczeń z bilionów do poziomu wykonalnego na współczesnym sprzęcie. To właśnie ta przeszkoda sprzętowa wcześniej zatrzymała wiele podobnych projektów. Dlaczego to ważne? Bo “klątwa wymiarowości” to nie akademicka ciekawostka, a realna przyczyna tego, że samoloty stealth są tak drogie i czasochłonne w projektowaniu. Każda dodatkowa zmienna, jak np. pozycja wylotu silnika czy grubość powłoki radarowej, drastycznie zwiększa czas i koszt optymalizacji. Inżynierowie często upraszczają więc modele kosztem potencjalnych ulepszeń, a jeśli Chińczykom udało się obejść ten problem, otwiera to drzwi do projektów dotąd uznawanych za niemożliwe.

Wybór X-47B jako platformy testowej nie jest przypadkowy. Ten dron, choć oficjalnie porzucony operacyjnie, wciąż uchodzi za jeden z najbardziej zaawansowanych bezzałogowców w historii. Symbolizuje też moment, w którym USA wycofały się z pomysłu autonomicznych maszyn pokładowych z obawy przed kosztami i złożonością. Chińczycy nie tylko optymalizują więc ten konkretny projekt, ale nawet robią z tego polityczne i strategiczne oświadczenie. Moment tego ogłoszenia również nie jest przypadkowy, bo programy myśliwców szóstej generacji na całym świecie mają opóźnienia i przekroczenia budżetów.

Jeśli to oprogramowanie zostanie rzeczywiście wdrożone do praktyki przemysłowej, może znacząco ograniczyć potrzebę budowania kosztownych prototypów i testowania ich w tunelach aerodynamicznych. To z kolei może skrócić cykle rozwoju o lata i tym samym zaoszczędzić grube miliardy. Pamiętajmy bowiem, że program X-47B kosztował USA ponad 1,5 miliarda dolarów, czyli ponad 6,2 miliarda złotych. Nawet niewielki wzrost efektywności w przyszłych projektach stealth może oznaczać ogromne oszczędności, a to szczególnie dla mniejszych państw. Oczywiście, należy zachować ostrożność z wielkimi zapowiedziami, bo chińska publikacja naukowa to na razie pokaz metodologiczny. Nadal nie przetestowano owoców prac badaczy na rzeczywistej linii produkcyjnej, a wdrożenie takiego systemu w złożony przemysł wojskowy nie jest proste. Mimo to symbolika jest czytelna. X-47B, niegdyś przykład technologicznego przerostu formy nad treścią, dziś staje się sceną dla chińskich ambicji.