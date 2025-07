Chiny znów zaskoczyły wojskowych ekspertów. Tych widoków przy granicy z Rosją nie da się zapomnieć

Czy przyszłość pola walki należy do maszyn poruszających się na czterech nogach? Chińskie siły zbrojne przeprowadziły właśnie ćwiczenia z udziałem robotycznych psów uzbrojonych w karabiny szturmowe. Na pierwszy rzut oka wygląda to jak scena z gry wideo lub filmu science fiction, ale za tą demonstracją kryje się bardzo realna zmiana w sposobie prowadzenia wojen. Czym są te czworonożne roboty, jak działają i dlaczego testowano je tuż przy granicy z Rosją? Odpowiedzi mogą niepokoić.

Chińska broń przyszłości porusza się na czterech nogach. Czy to koniec tradycyjnej wojny?

Zgodnie z materiałem wyemitowanym przez państwowy kanał CCTV-7, ćwiczenia chińskiej armii ukazały rosnącą automatyzację działań bojowych i to obecną nawet na poziomie pojedynczych drużyn piechoty. W ich trakcie robotyczne czworonogi uzbrojone w karabiny automatyczne poruszały się w trudnym terenie obok żołnierzy, wykonując manewry wcześniej zarezerwowane wyłącznie dla ludzi. Ćwiczenia przeprowadziła 76. Grupa Armii Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (PLA) w północnych regionach górzystych w pobliżu rosyjskiej granicy. Chociaż dokładna lokalizacja nie została ujawniona, to bliskość do Rosji ma wymiar symboliczny i to zarówno w kontekście współpracy, jak i rywalizacji pomiędzy Pekinem a Moskwą.

Sprawdzone w praktyce roboty miały dysponować zdolnościami kluczowymi dla nowoczesnego pola walki. Były w stanie realizować zadania rozpoznania, ognia osłonowego i zwyczajowego wsparcia w walce w zwarciu. Maszyny przemieszczały się przez trawiaste pola i skaliste obszary, wspierając ogniem siły naziemne i tłumiąc pozycje przeciwnika. Chociaż ich zaprezentowane zdolności robią wrażenie, to wciąż pojawia się wiele pytań o niezawodność, etykę oraz konsekwencje strategiczne wykorzystania autonomicznych platform w realnym starciu.

Według instruktorów chińskiej armii cytowanych przez tamtejszą telewizję, tego typu czworonożne roboty mają przewagę nad tradycyjnymi środkami bojowymi. Dzięki lekkości i elastyczności poruszania się po nierównym terenie są w stanie towarzyszyć piechocie nawet tam, gdzie pojazdy kołowe nie mają dostępu. Mogą też transportować różne ładunki (od uzbrojenia po sensory), zwiększając tym samym potencjał działania drużyn bojowych.

Szczególnie istotna była integracja robotów naziemnych z bezzałogowcami latającymi, bo w czasie ćwiczeń nad czworonogami operowały niewielkie drony taktyczne, przekazujące dane rozpoznawcze, informacje o sytuacji na polu walki i wskazania celów w czasie rzeczywistym. Taka synergia powietrzno-lądowa może znacząco zwiększyć efektywność operacyjną, dając dowódcom niemal pełną kontrolę nad przebiegiem starcia. Nic więc dziwnego, że Chiny nie są osamotnione w tej technologicznej rewolucji, bo Stany Zjednoczone, Rosja i inne potęgi militarne również testują tego typu roboty bojowe, choć raczej na mniejszą skalę niż Chiny.