Karty NVIDIA GeForce RTX napędzają naprawdę świetne wizualizacje

Znakomite wizualizacje napędzane kartą NVIDIA GeForce RTX

Jednym z problemów przy tworzeniu wizualizacji jest oczekiwanie na wynik. W szczególności ma to znaczenie przy słabszym sprzęcie lub przy wykorzystaniu chmury obliczeniowej. W celu rozwiązania tego problemu Nate i Chriselle Dwarika (założyciele Black Mixture) przenieśli cały proces oparty na AI na komputer stacjonarny z kartą NVIDIA GeForce RTX 4090. Dzięki temu udało im się znacząco przyspieszyć pracę. Wygenerowanie obrazu na Mac M3 Ultra zajmowało ponad dwie minuty, a na nowym sprzęcie powstaje on w mniej niż 12s, co jest sporą rewolucją. Przykładem niech będzie poniższy obraz wygenerowany lokalnie w kilka sekund.

A co dokładnie może zrobić zespół Black Mixture? Przede wszystkim wizualizacje mogą generować się w sekundy, a nie minuty przy wykorzystaniu interfejsu ComfyUI. Kolejna rzecz to możliwość wykorzystania nowych generatywnych modeli, takich jak FLUX.1 czy Stable Diffusion 3.5 z kwantyzacją FP8. Ten pierwszy pozwala na szybkie iterowanie, a drugi zmniejsza zużycie VRAM o 40% i oferuje niemal dwukrotnie wyższą wydajność. Dzięki aplikacji OBS Studio mogą przechwytywać zasobochłonne procesy, a dedykowany enkoder NVIDIA (NVENC) pozwala na utrzymywanie najwyższej jakości kodowania nie spowalniając przy tym zadań generatywnej AI. Kolejna rzecz to możliwość finalizowania edycji za pomocą AI w Adobe Premiere Pro. Tutaj świetnie sprawdzają się przyspieszane przez karty RTX funkcji, jak np. Enhance Speech. Na koniec mogą oni eksportować końcowe pliki z dużą szybkością dzięki NVENC.

Jest to świetny przykład tego, jak profesjonalni twórcy mogą wykorzystać lokalną AI do przyspieszenia i ułatwienia swojej pracy. Dodatkowo NVIDIA poinformowała, że jest nowa wersja narzędzia Broadcast w wersji 2.0.2. Zapewnia ona 15% wzrostu wydajności przy kartach GeFroce RTX z serii 50 oraz RTX Pro Blackwell. Usprawniona została również funkcja Eye Contact, która zapewnia teraz lepszą stabilność koloru oczu. Mamy również zmiany w interfejsie, który ułatwia teraz dostęp do wszystkich funkcji.