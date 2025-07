Ekologiczny gorąc w Krakowie. Huty rozgrzewają już piece na paliwo przyszłości

Kilka dni temu pisałem o tym, jak to firma ArcelorMittal odwróciła się od 1,3 miliardów euro, dostrzegając problem w ekologicznym planie niemieckiego rządu. Wspominałem w nim o licznych eko-inwestycjach tego producenta, a dziś wygląda na to, że krakowskie huty już zaczęły z korzystać z jednej z nich “pełną parą”. Nie jest to tylko krok w kierunku niższych emisji dwutlenku węgla, bo nowe piece opalane wodorem radykalnie zmieniają tradycyjny proces wyżarzania, a to może mieć wpływ nawet na jakość stali.

W Krakowie trwa już wyżarzanie wodorowe stali. To wielki krok ku lepszej przyszłości

ArcelorMittal Poland zainwestował około 100 milionów złotych w dwa uzupełniające się projekty, bo zarówno nowoczesne piece wodorowe, jak i zaawansowaną linię cynkowania. Same piece kosztowały 52 mln zł i zastąpiły przestarzałe systemy oparte na amoniaku dziewięcioma nowoczesnymi jednostkami. Nowe piece pracują w 100% z wykorzystaniem wodoru, co skraca czas wyżarzania i redukuje emisję CO₂ na tej linii o połowę. Dodatkowo firma postarała się o ulepszenie procesu cynkowania na tym etapie, co ma na celu zmniejszenie zużycia cynku i poprawienie odporności stali na korozję.

Największą zaletą nowej technologii nie jest tylko ograniczenie emisji CO₂, lecz również konkretne korzyści inżynieryjne. Wyżarzanie w atmosferze wodorowej pozwala skrócić czas obróbki, obniżyć zużycie gazu ziemnego i energii elektrycznej nawet o połowę, a przy tym zapewnić stal o bardziej jednorodnych właściwościach mechanicznych i lepszej jakości powierzchni. Dla odbiorców z branży AGD i budownictwa oznacza to materiał bardziej przewidywalny w dalszej obróbce i odporniejszy w eksploatacji, a to szczególnie tam, gdzie liczy się trwałość i estetyka, jak np. na dachach czy w urządzeniach domowych.

Produkcja blach to specjalność Krakowa. Dzięki piecom wodorowym, które uruchomiliśmy w wyżarzalni uzyskamy większą czystość blachy, a więc i lepszą jakość produktu. Ważny jest także aspekt środowiskowy przedsięwzięcia – w procesie zaprzestaliśmy używania amoniaku do wytwarzania atmosfery ochronnej – mieszaniny azotu i wodoru. Obecnie atmosfera ochronna jest w pełni wodorowa, a czas wyżarzania skrócił się o połowę. To z kolei ograniczyło zużycie mediów, dzięki czemu emisje CO 2 na tej linii produkcyjnej zredukowaliśmy o 50 proc. Kolejnym projektem, nad którym obecnie pracujemy, jest wdrożenie nowej powłoki cynkowniczej. Pozwoli ona po pierwsze na ograniczenie zużycia cynku w procesie, a tym samym na zmniejszenie wydobycia tego metalu z naturalnych złóż, a po drugie zwiększy trwałość i odporność na korozję produktów nią pokrywanych. Wartość tych dwóch inwestycji to niemal 100 mln zł – wyjaśnił Wojciech Koszuta, dyrektor generalny i prezes Zarządu ArcelorMittal Poland.

Aby zasilić te piece i następnie rozszerzyć zastosowanie wodoru na dwie linie w hutach, ArcelorMittal Poland oraz Linde Gaz Polska budują instalację produkcji wodoru, której uruchomienie planowane jest na koniec 2026 roku. Inwestycja przekracza 100 mln zł, a obejmuje zarówno jej zaprojektowanie, jak i budowę. Będzie to dla firmy kolejny krok w dążeniu do odejścia od gazu ziemnego na rzecz wodoru, co jest analogiczne do wcześniejszego wycofania węgla (w 2018 roku) i koksu (latem 2023).

Żelazo bez ognia? Nowa metoda wytapiania stali może odmienić globalny rynek materiałów /Fot. Unsplash

Oto więc nasz kraj znalazł się w centrum rewolucji, bo w Krakowie znalazła się pierwsza instalacja wyżarzania wodorowego nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie dla firma ArcelorMittal (ale nie dla regionu ogólnie – patrz Ovako we Szwecji). Komponenty do realizacji tego projektu pochodziły z Polski, Austrii i USA, a my musimy pamiętać, że nie jest to sukces samej Polski, bo ArcelorMittal Poland należy do międzynarodowego giganta z siedzibą w Luksemburgu.