Microsoft pracuje nad AI w centrum sterowania w najnowszych wersjach testowych Windows 11 

Asystent AI w Ustawieniach systemu i Usprawnienia Click to Do

Wersje 26120.5722 dla kanału Windows 11 Beta i 26200.5722 dla kanału Windows 11 Dev zadebiutowały 28 lipca 2025 roku. Główną atrakcją jest asystent w aplikacji Ustawienia, mający rozwiązać częsty problem użytkowników. “To doświadczenie zostało zaprojektowane, aby pomóc rozwiązać jedną z najczęstszych frustracji, o których słyszeliśmy: znajdowanie i zmianę ustawień na komputerze — Amanda Langowski i Brandon LeBlanc, Microsoft”

Funkcja działa wyłącznie na komputerach Copilot+ z procesorami AMD lub Intel, wykorzystując lokalną sztuczną inteligencję, także wciąż większości użytkowników nie będzie dotyczyła. Wystarczy opisać problem (np. “jak sterować komputerem głosem” czy “wskaźnik myszy jest za mały”), a system zaproponuje rozwiązanie. Minusem jest konieczność ustawienia angielskiego jako języka podstawowego, co ogranicza użyteczność dla polskich użytkowników. To dość kłopotliwe ograniczenie jak na globalny system operacyjny.

Poza tym na komputerach Copilot+ PC pojawił się nowy samouczek dla funkcji Click to Do, uruchamia się on przy pierwszym użyciu, a do jego materiałów można wrócić w dowolnym momencie. To narzędzie przyspiesza operacje na tekstach i obrazach, takie jak:

skracanie długich fragmentów tekstu,

usuwanie tła z grafik,

automatyczna analiza treści wizualnych.

Dodatkowo nowe kompilacje przynoszą liczne udoskonalenia. Ekran SCOOBE (Second Chance Out of Box Experience) stał się bardziej intuicyjny, pozwalając na wybór rekomendowanych opcji bez przebijania się przez wieloetapową konfigurację. Możemy sie spodziewać, że administratorzy IT docenią usprawnienie przypinania aplikacji do paska zadań, a zmiany stosowane są teraz w ciągu 8 godzin bez restartu Eksploratora. Dodano również:

widok siatki w wynikach wyszukiwania grafik,

rozszerzenie Centrum powiadomień na dodatkowe monitory,

odświeżoną konfigurację widżetów na ekranie blokady,

ulepszony algorytm obliczania zużycia procesora w Menedżerze zadań.

Jak przy każdej aktualizacji firma Microsoft również poprawiła wiele zgłoszonych błędów, w tym:

niewidzialną ikonę Widoku zadań w pasku zadań,

wolne uruchamianie paska zadań po wybudzeniu,

problemy z odblokowywaniem plików w Eksploratorze,

błędy nawigacji dotykowej w menu Start,

niewłaściwe działanie metod wprowadzania tekstu,

usterki przy uruchamianiu aplikacji Xbox z uprawnieniami administratora.

Ponadto dla użytkowników komputerów ARM64 naprawiono problem z długimi zawieszeniami podczas instalacji oprogramowania, a także rozwiązano też kłopoty z wykrywaniem zewnętrznych kart graficznych podłączonych przez Thunderbolt.

Przedstawione nowości dla kanałów insider w Windows 11 potwierdzają parcie firmy na funkcje sztucznej inteligencji w ekosystemie Microsoftu w szczególnowsci na Copilot+ PC. Nie posiadam jeszcze takiego sprzętu, ale sądzę, że integracja asystenta bezpośrednio w Ustawieniach to krok w dobrym kierunku upraszczania obsługi systemu.