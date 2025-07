Niezależne płatności NFC trafiają do serii HUAWEI WATCH 5

Z nowej funkcji niezależnych płatności mogą skorzystać wszyscy posiadacze smartwatchy z serii HUAWEI WATCH 5, którzy sparowali swoje zegarki ze smartfonami działającymi na systemach Android, HarmonyOS (HMS) lub iOS. To szerokie wsparcie gwarantuje dostępność tej innowacji dla większości użytkowników.

Czytaj też: Xiaomi Smart Band 10 z nowymi funkcjami dzięki aktualizacji

Aktywacja płatności na HUAWEI WATCH 5 – krok po kroku

Proces aktywacji płatności NFC jest prosty i intuicyjny. Oto, co musisz zrobić:

Pobierz aplikację Quicko Wallet — zainstaluj aplikację Quicko Wallet na swoim smartfonie. Jest ona dostępna w HUAWEI AppGallery, Google Play oraz App Store. Zarejestruj się i dodaj kartę — załóż konto w aplikacji Quicko Wallet i dodaj do niego swoją wirtualną kartę płatniczą. Zaktualizuj oprogramowanie zegarka — otwórz aplikację HUAWEI Zdrowie na swoim smartfonie, przejdź do sekcji dotyczącej Twojego urządzenia i upewnij się, że oprogramowanie zegarka zostało zaktualizowane do najnowszej wersji. Zainstaluj Quicko Wallet na zegarku — bezpośrednio na smartwatchu otwórz AppGallery i z listy dostępnych aplikacji wybierz oraz zainstaluj Quicko Wallet. Uruchom płatności zbliżeniowe — w aplikacji Quicko Wallet na smartfonie aktywuj funkcję płatności zbliżeniowych zegarkiem.

Czytaj też: Zdjęcia Google z nowym designem. Użytkownicy iOS już testują zmiany, a kiedy Android?

Po wykonaniu tych kilku kroków nasz zegarek jest już gotowy do działania, a my możemy cieszyć się niezależnymi płatnościami zbliżeniowymi. Wprowadzenie niezależnych płatności NFC do serii HUAWEI WATCH 5 to znaczące ułatwienie dla użytkowników, którzy pragną jeszcze większej swobody w codziennym życiu. Możliwość płacenia zegarkiem bez konieczności zabierania smartfona to krok w stronę bardziej zintegrowanego i wygodnego doświadczenia technologicznego. Dzięki prostemu procesowi aktywacji, szerokiej kompatybilności systemowej i rosnącej dostępności płatności zbliżeniowych, smartwatche WATCH 5 stają się jeszcze bardziej wszechstronnym i praktycznym gadżetem.