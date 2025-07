Orange zaskakuje — rewolucja w najtańszym abonamencie bez zmian cennika

Abonament XS w Orange — więcej internetu, niezmieniona cena

W ofercie komórkowej Orange dostępne są cztery poziomy abonamentów: XS, S, M i L. Najnowsza zmiana dotyczy najtańszego pakietu – XS. Dotychczasowi i nowi klienci decydujący się na tę opcję otrzymają teraz imponujące 25 GB internetu do wykorzystania każdego miesiąca, co stanowi pięciokrotne zwiększenie w porównaniu do wcześniejszych 5 GB.

Czytaj też: Polska sieć 5G dogania Europę. Trójka operatorów nadrabia stracone lata

Co najważniejsze, miesięczna opłata pozostaje niezmieniona i wynosi 45 złotych po uwzględnieniu rabatów. Kwota ta wynika z trzech 5-złotowych zniżek: za e-fakturę, zgody marketingowe oraz zawarcie umowy na 24 miesiące. Po upływie 24 miesięcy opłata wzrośnie do 55 złotych. Poza zwiększonym pakietem danych, abonament XS nadal oferuje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w Polsce oraz w roamingu w Unii Europejskiej. Dodatkowo, klienci otrzymują osobny pakiet 5 GB do wykorzystania na terenie Unii Europejskiej.

Czytaj też: Revolut rusza z ofensywą na polskich operatorów komórkowych. Co oferuje?

Orange daje również możliwość połączenia abonamentu XS z zakupem smartfona. Klienci mogą wybrać model Redmi 14C 4/128 GB, który cechuje się 6,88-calowym ekranem z odświeżaniem 120 Hz, podwójnym aparatem głównym 50 Mpix, przednią kamerą 13 Mpix, modułem NFC oraz pojemnym akumulatorem 5160 mAh. W przypadku wyboru tej opcji, miesięczna opłata za abonament (po uwzględnieniu rabatów) wzrośnie do 59 złotych.

Czytaj też: Rewolucja, ale bez kombinowania? T-Mobile Po prostu zmienia zasady gry

Warto jednak pamiętać, że jeśli chcecie skorzystać z nowej, ulepszonej oferty XS, to abonament jest dostępny wyłącznie online, czyli poprzez zamówienie na stronie internetowej operatora – orange.pl. Klienci mają możliwość wyboru nowego numeru lub przeniesienia swojego dotychczasowego. Do pierwszej faktury doliczona zostanie jednorazowa opłata aktywacyjna w wysokości 60 złotych.

Czytaj też: Już nie potrzebujesz telefonu. Huawei Watch 5 zapłaci za Ciebie sam

Abonament XS w Orange cieszy się naprawdę dużą popularnością — wybiera go co szósty klient operatora. Jest to naprawdę interesująca sytuacja, ponieważ jeśli prześledzimy oferty tanich abonamentów, znajdziemy inne, często nawet tańsze oferty lub też opcje subskrypcyjne, takie jak Orange Flex, gdzie za 35 złotych miesięcznie można otrzymać aż 75 GB danych. Mimo wszystko klienci najwyraźniej lubią opcję XS ze względu na wygodę, przyzwyczajenie lub na zakup nowego urządzenia. Tak czy inaczej, można się spodziewać, że po zmianie będzie on jeszcze popularniejszy wśród obecnych i nowych klientów.