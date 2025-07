Potężny procesor AMD dla nowej generacji konsol. Magnus przebija wszystkie obecne systemy

AMD Zen 6 „Magnus” APU może zostać zastosowany do przyszłych konsol

Na wstępie wspomniany materiał kanału Moore’s Law is Dead ujawnił istnienie procesora APU AMD Zen 6 o nazwie Magnus, który jest wyposażony w ogromny, kwadratowy układ graficzny o powierzchni 264 mm² z 384-bitową magistralą pamięci. Jest ona szersza niż w jakimkolwiek obecnym systemie, a nawet szerszą niż 320-bitowa magistrala w znanej konsoli Xbox Series X.

Układ ten połączony jest mostkiem z kwadratowym układem SoC o powierzchni 144 mm². Ta duża, kwadratowa konstrukcja to nie jedyna interesująca cecha Magnusa; równie nietypowa jest konfiguracja z 11 rdzeniami procesora, w tym trzema rdzeniami Zen 6 i ośmioma rdzeniami Zen 6 C. Autor uważa, że nowy APU AMD wygląda jak skoncentrowany na laptopach gamingowych średniej klasy.

Dokumenty wskazują, że omawiany procesor jest przeznaczony dla konsol, a nie dla klientów czy serwerów. Autor kanału zauważył podobieństwa do APU Steam Decka (Mero) i potencjalnego przenośnego PlayStation (Jupiter). Sposób nazewnictwa, kwadratowy design i nietypowa konfiguracja rdzeni bez niskonapięciowych (idealna do 120 Hz) sugerują, że Magnus to prawdopodobnie APU dla PlayStation 6. Oczywiście istnieje również szansa, że będzie to układ dla Xboxa nowej generacji.

Na koniec przypominam, że są to jedynie spekulacje i póki żaden z gigantów technologicznych ich nie potwierdzi, należy podchodzić do nich z dystansem.