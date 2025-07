Przełomowa decyzja UOKiK. PayPal zwróci pieniądze polskim klientom

UOKiK po raz kolejny przyjrzał się działaniom PayPal Europe

W toku postępowania UOKiK ustalono, że PayPal jednostronnie zmieniał opłaty, posługując się niedozwoloną klauzulą modyfikacyjną. Konsumenci szczególnie skarżyli się na wprowadzoną w 2020 roku opłatę za brak aktywności na koncie. Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, zakwestionował postanowienie umowne, które obowiązywało od grudnia 2019 roku, stwierdzające, że spółka “może od czasu do czasu wprowadzać zmiany w niniejszej Umowie z Użytkownikiem oraz w innych dokumentach”. Takie ogólne sformułowanie dawało firmie niemal nieograniczoną swobodę w modyfikowaniu warunków świadczenia usług, co było sprzeczne z interesami konsumentów.

Dodatkowo, urząd uznał za nieprawidłowy sposób informowania o zmianach. PayPal nie dostarczał kluczowych informacji na trwałym nośniku, co jest wymogiem prawnym. Prezes UOKiK podkreślił, że “konsumenci nie powinni być zaskakiwani zmianami w umowach, zwłaszcza kiedy te zmiany wiążą się z koniecznością poniesienia wyższych kosztów”. Trwały nośnik (np. dokument papierowy, wiadomość e-mail z załącznikiem PDF, pendrive) gwarantuje, że treść jest niezmienna, dostępna w odpowiednim czasie i możliwa do odtworzenia, w przeciwieństwie do dynamicznej strony internetowej czy aplikacji, gdzie treści mogą być modyfikowane.

Zgodnie z decyzją zobowiązującą, PayPal przestanie stosować zakwestionowaną klauzulę modyfikacyjną oraz wszelkie zmiany w opłatach wprowadzone od stycznia 2019 roku. Dotyczy to m.in. opłat za brak aktywności, za wypłatę na rachunek w banku amerykańskim oraz podwyższonych opłat za przewalutowanie.

Najważniejsza wiadomość dla polskich użytkowników jest taka, że otrzymają oni zwrot w wysokości 150% opłat pobranych w okresie obowiązywania niedozwolonych postanowień umownych.

Obecni posiadacze kont PayPal otrzymają zwrot i rekompensatę automatycznie na swoje rachunki w ciągu 10 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji UOKiK, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań.

Osoby, które nie posiadają już konta PayPal, również otrzymają należne im środki. Spółka zobowiązała się skontaktować z nimi w tej sprawie w ciągu wspomnianych 10 miesięcy.

Ponadto, wszyscy konsumenci skorzystają z okresowej obniżki kursu wymiany walut.

Warto zaznaczyć, że decyzje UOKiK nie są jeszcze prawomocne i przysługuje od nich odwołanie do sądu. Nie jest to również pierwsze działanie Urzędu wobec PayPal Europe, bo w ubiegłym roku prezes UOKiK nałożył na firmę karę finansową w wysokości prawie 106,7 mln zł za stosowanie innych niedozwolonych klauzul umownych. Decyzja urzędu to ważny sygnał dla wszystkich przedsiębiorców, podkreślając konieczność przestrzegania praw konsumentów, zwłaszcza w kontekście transparentności warunków umów i sposobu informowania o ich zmianach. To zwycięstwo polskich konsumentów, które pokazuje skuteczność działań regulatora w ochronie ich interesów na cyfrowym rynku usług.