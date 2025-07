Asus Prime GeForce RTX 5060 Ti 8 GB – tani Blackwell stał się jeszcze tańszy

Asus Prime GeForce RTX 5060 Ti 8 GB w promocji

Karta Asus Prime GeForce RTX 5060 Ti 8 GB przeznaczona jest do obsługi gier w rozdzielczości 1920 × 1080, czyli FHD, Wyposażona została GPU taktowany zegarem 2647 MHz oraz 8 GB pamięci GDDR7 pracującej na szynie 128 bit z częstotliwością efektywną 28000 MHz, co zapewnia przepustowość na poziomie 448 GB/s.

Czytaj też: Test Sigma BF – aparat, biżuteria, konkurencja dla Leiki?

Asus Prime GeForce RTX 5060 Ti 8 GB posiada 4608 rdzeni CUDA odpowiedzialnych za obliczenia, rdzenie Tensor 5 generacji odpowiedzialne za operacjie AI, oferujące wydajność 759 AI TOPS i rdzenie 4 generacji do obliczeń związanych z Ray Tracingiem o wydajność 72 TFLOPS.

Karta posiada 3 wyjścia obrazu w standardzie DisplayPort i 1 HDMI, ma złącze zasilania 8 pin, które wystarcza do zaspokojenia apetytu na moc, której Asus pobiera do 180 W. Układ Blackwell zapewnia dostęp do najnowocześniejszych technologii AI stosowanych w kartach graficznych – DLSS 4, zapewniający generowanie do 3 dodatkowyc klatek obrazu dzięki AU, DLSS SuperSampling AI z użyciem nowego algorytmu Transformer, o lepszej jakości niż stosowany do tej pory CNN oraz rekonstrukcję promienie, pozwalającą na niezwykle realistyczne prezentowanie źródeł światła w grach.

Czytaj też: Test Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Gaming OC 16 GB

Asus Prime GeForce RTX 5060 Ti 8 GB należy do segmentu budżetowego, co nie znaczy, że jest tania – typowo kosztuje około 2000 zł. Teraz jednak można ją kupić w nieco lepszej cenie niż zwykle – w sklepie Amazon karta została przeceniona na 1835,38 zł (i jest to najlepsza cena wg Ceneo) a Komputronik oferuje ją za kwotę nieznacznie większą, czyli za 1849 zł.