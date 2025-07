Tajne starcie matematyków ze sztuczną inteligencją przyniosło niespodziewany rezultat

Wydarzenie to miało miejsce w maju tego roku w kalifornijskim Berkeley. Trzydziestu wybitnych matematyków przybyło tam, a jednym z elementów ich wizyty była konfrontacja z popularnym w ostatnim czasie chatbotem. Zadaniem tego ostatniego było rozwiązanie problemów, które serwowali mu ludzie, co miało pozwolić na ocenę jego matematycznych możliwości.

Dwa dni tak wymagających testów najwyraźniej bardziej zmęczyły ludzi, aniżeli maszynę, a specjaliści w dziedzinie matematyki byli zaskoczeni tym, jak wiele potrafi chatbot. Był on w stanie poradzić sobie z nawet najbardziej wymagającymi kwestiami, co pokazuje, iż modele oparte na sztucznej inteligencji faktycznie osiągnęły imponujący poziom w zakresie rozwiązywania problemów.

Testowane oprogramowanie to OpenAI o4-mini, który jest dużym modelem językowym w typie wstępnie przeszkolonego transformatora generatywnego. Dzięki sposobowi ich szkolenia, takie narzędzia cechują się zdolnością do rozprawiania się z naprawdę zaawansowanymi problemami matematycznymi. Pod tym względem są bardziej zaawansowane od konwencjonalnie stosowanych dużych modeli językowych.

Firma OpenAI zaprosiła do współpracy 30 matematyków, którzy mieli sprawdzić możliwości narzędzia o4-mini

W ramach sprawdzania możliwości tego modelu, OpanAI zatrudniło Elliota Glazera, który wziął udział w projekcie FrontierMath zapoczątkowanym we wrześniu ubiegłego roku. W jego ramach miały być zlecana na różnych poziomach trudności. Pierwsze trzy obejmował zagadnienia w zakresie licencjackim, magisterskim i badawczym, a do kwietnia Glazer stwierdził, że o4-mini odpowiada na około 20 procent pytań. Czwarty poziom miał być zdecydowanie trudniejszy, stanowiąc wyzwanie nawet dla największych ekspertów w dziedzinie matematyki.

Uczestnicy majowego spotkania musieli podpisać umowę o zachowaniu poufności. Nie mogli też komunikować się na odległość w inny sposób niż przy użyciu Signala, ponieważ inne metody mogłyby doprowadzić do zdobycia tych informacji przez modele. Stawka była zachęcająca, ponieważ autor matematycznego wyzwania, z którym nie poradziłby sobie o4-mini, miał przynieść mu 7500 dolarów nagrody.30 uczestników podzielono na sześcioosobowe grupy, a spotkanie potrwało dwa dni.

I choć ostatecznie matematykom udało się opracować dziesięć pytań, z którymi chatbot sobie nie poradził, to nie ukrywali, że jego możliwości kompletnie ich zaskoczyły. Porównali jego umiejętności do świetnego studenta na poziomie studiów magisterskich – a być może nawet wyżej. Poza tym narzędzie robiło w ciągu kilku minut to, co człowiekowi zajęłoby wiele dni, a czasami nawet miesięcy. A przecież mówimy o technologii, którą do niedawna moglibyśmy określić mianem raczkującej.