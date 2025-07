Tajemnicza aktualizacja Windows pojawiła się na Twoim komputerze. Microsoft przygotowuje się do końca wsparcia

Firma Microsoft w swojej ofercie ma wiele wersji swojego systemu operacyjnego. Zalicza się do nich również wersje Insider ze względu na funkcje, które mimo że są testowane, mogą zniknąć w finalnej wersji, co daje tym kanałom nutkę wyjątkowości. Z ostatnich informacji przypominam, że już trafiła do nas wersja Windows 11 25H2, testowana na kanale Dev, jednocześnie przedłużając premierę wersji 12. Z drugiej strony, wielkimi krokami zbliżamy się do końca wsparcia Windows 10 już 14 października, choć dzięki wpisowi na blogu Microsoft uspokoił przedłużeniem aktualizacji zabezpieczeń pod pewnymi warunkami. Co ciekawe, oprócz tego wszystkiego gigant z Redmond po cichu wymusił instalację kolejnej aktualizacji na komputerach z systemem Windows 10 i 11.